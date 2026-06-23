Как отпугнуть скворцов от черешен: действенные способы
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Вишни и черешни — лакомая добыча для таких птиц, как скворцы, и в сезон, который длится в начале лета, небольшая стая способна за считанные дни полностью уничтожить ваш урожай. Поэтому владельцы садов постоянно ищут гуманные способы борьбы с ними.
Как пишет издание Wiescirolnicze, наилучший результат дает сочетание методов – акустических, визуальных и даже ароматических. Также важно чередовать их между собой, ведь скворцы могут привыкать к одному раздражителю.
Как защитить ягоды от крылатого вредителя
Скворцы – одни из самых активных "грабителей" в садах. Они охотно лакомятся спелыми вишнями и черешнями, нанося немалый ущерб. В то же время эти птицы играют и полезную роль – они питаются насекомыми и личинками, помогая бороться с вредителями в саду. Именно поэтому методы отпугивания должны быть гуманными и не наносить вреда пернатым.
Отпугивание наиболее эффективно, когда воздействует сразу на несколько органов чувств птиц. Их можно разделить на три типа.
- Акустические методы действуют благодаря неприятному шуму. Достаточно развесить на ветках пустые пластиковые бутылки или другие шелестящие предметы – остальное сделает ветер. Еще лучше работают записи голосов хищных птиц, которые можно просто время от времени включать в саду.
- Визуальные методы – это классика, которая до сих пор работает. Скворцов могут отпугнуть макеты хищников – ястребов или сов. Также им не нравятся блестящие предметы. Развесьте на ветках старые компакт-диски, фольгированные ленты или светоотражатели. Колыхаясь на ветру, такие "блестяшки" дезориентируют скворцов и заставляют их чувствовать себя неуверенно.
- Ароматические уловки тоже дают хороший результат. Скворцы терпеть не могут аромат эвкалипта, лимона, мяты, чеснока и лука. Несколько капель эфирного масла на тряпочках или разложенные вокруг деревьев зубчики чеснока могут существенно снизить их интерес к саду.
Что использовать вместо отпугивателей
Можно также предложить скворцам более привлекательную альтернативу. Простой способ – посадить неподалеку шелковицу. Ее плоды нравятся птицам гораздо больше, чем вишни. Шелковица, растущая рядом с садом, часто переключает внимание пернатых вредителей на себя.
Самой надежной, хотя и более трудоемкой защитой являются специальные защитные сетки на деревья. Такие сетки, которые продаются в магазинах для садоводов, должны иметь правильный размер ячеек, чтобы не создавать опасности для самих птиц. Уточняйте этот нюанс у продавца.
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