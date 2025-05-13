Кабмин упростил оформление паспортов для мужчин за рубежом: детальное объяснение

Кабинет министров Украины ввел изменения в процедуре оформления паспортов для мужчин призывного возраста, находящихся за рубежом. Отныне им не нужно лично предоставлять военно-учетный документ.

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Все необходимые проверки будут осуществляться автоматически. Подробности о принятых изменениях обнародовали на правительственном портале.

"Правительство упростило оформление паспортов для мужчин в возрасте 18-60 лет, которые находятся за рубежом. Отныне для получения паспорта не нужно лично предоставлять военно-учетный документ. Все проверки осуществляются автоматически", – говорится в сообщении.

Как пояснили в правительстве, отныне зарубежные подразделения ГП "Документ" самостоятельно будут проверять статус воинского учета в электронном реестре. В случае, если данные о мужчине отсутствуют – он автоматически ставится на воинский учет.

Военно-учетный документ создается в электронной форме, а проходить медкомиссию больше не нужно.

Важно, что все проверки осуществляются автоматически, без дополнительных действий от заявителя.

Необходимость введения изменений в процедуру оформления паспортов для мужчин за рубежом в правительстве объяснили тем, что они позволят тысячам украинцев беспрепятственно оформить или обновить паспорт.

"Это упрощает легальное пребывание, трудоустройство, обучение и доступ к госуслугам за рубежом. Изменения позволяют сохранить связь с государством и пользоваться правами гражданина, где бы человек ни находился", – подчеркнули в правительстве.

Напомним, ранее стало известно, что правительство упростило правила прохождения ВВК. OBOZ.UA подробно рассказывал, какие именно изменения введены и что запретили ТЦК.

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