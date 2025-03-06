Кабмин определил порядок пересечения границы работниками сферы культуры и медиа: что нужно знать и какие документы нужны

Правительство утвердило новый порядок пересечения границы для лиц, работающих в сфере культуры, медиа и информационной политики. Соответствующее постановление Кабинета министров №244 от 4 марта 2025 года вносит изменения в действующие правила выезда граждан Украины.

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Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут временно выезжать за границу, если они относятся к определенным категориям и имеют необходимые документы. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Постановление Кабинета Министров Украины №244 от 4 марта 2025 года предусматривает внесение изменений в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. В частности, отдельными нормами, вступившими в силу сегодня, определена возможность пересечения границы для категорий лиц, относящихся к сфере культуры, стратегическим коммуникациям, медиа и информационной сфере", – сообщили в пресс-службе.

Для выезда за границу гражданам, работающим в сфере культуры и медиа, необходимо предоставить следующие подтверждающие документы:

Письмо от Министерства культуры и стратегических коммуникаций или Минцифры к Администрации Госпогранслужбы. В нем должна быть указана информация о мероприятии, запланированы даты выезда и возвращения, пункт пропуска и вид транспорта.

Приглашение от иностранной организации на участие в мероприятии с переводом на украинский язык.

Военно-учетный документ с соответствующими отметками территориальных центров комплектования и социальной поддержки или его электронный вариант.

Если цель поездки не подтверждена, Госпогранслужба вправе отказать в пересечении границы.

Также важно помнить, что порядок подачи обращений в Минкульт и Минцифры для получения соответствующего письма в Госпогранслужбу четко регламентирован постановлением Кабмина. Если данные документы не отвечают требованиям, разрешение на выезд не предоставляется.

Напомним, Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины с 3 марта 2025 временно приостановило выдачу писем содействия на выезд за границу для артистов и медийщиков. Это решение принято из-за многочисленных случаев невозвращения лиц, получавших разрешение на временный выезд во время военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минкульте рассказали, сколько художников не возвращаются в Украину после выезда за границу. Каждый пятый остается за пределами государства.

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