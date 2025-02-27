Минкульт приостановит выдачу разрешений на выезд за границу для артистов и медийщиков: названы причина и срок

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины с 3 марта 2025 года временно приостанавливает выдачу писем содействия на выезд за границу для артистов и медийщиков. Это решение принято из-за многочисленных случаев невозвращения лиц, получавших разрешение на временный выезд во время военного положения.

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Как объясняют в министерстве, в национальном законодательстве до сих пор остаются пробелы, которые позволяют использование культурной дипломатии для фактического выезда без возвращения. Несмотря на инициированные еще в 2022 году изменения, вопрос до сих пор не урегулирован.

Согласно официальному заявлению, с 3 марта 2025 года Министерство временно прекращает выдачу писем содействия Государственной пограничной службе Украины для выезда за границу следующих категорий лиц:

артисты, музыканты, деятели культуры;

журналисты и медийщики;

специалисты по информационной безопасности и стратегическим коммуникациям.

Это ограничение будет действовать до окончательного урегулирования механизма выезда на уровне правительственных нормативных актов.

"Министерство осознает важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия и сейчас работает над устранением указанной юридической неурегулированности", – отмечают представители Минкульта.

Предусмотрено, что обновленные правила будут определять исчерпывающий перечень условий, при которых можно получить письмо о содействии. Особое внимание будет уделено мужчинам призывного возраста, работающим в сфере культуры, журналистики и медиа, чтобы предотвратить злоупотребления во время военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минкульте рассказали, сколько артистов не возвращаются в Украину после выезда за границу. Каждый пятый остается за пределами государства.

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