Кабмин аннулирует все выданные отсрочки от мобилизации: каким будет новый порядок оформления брони

Кабинет министров Украины принял новый порядок бронирования граждан, предусматривающий аннулирование всех отсрочок от мобилизации, выданных через Министерство экономики и портал "Дія". Эти бронирования будут действовать только до 28 февраля 2025 года.

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После этой даты все такие бронирования можно считать недействительными. Об этом говорится в постановлении правительства №1332.

В частности, Минэкономики обязано направить решение об аннулировании отсрочок в органы государственной власти, Министерство цифровой трансформации и Министерство обороны.

Предоставленные ранее отсрочки остаются в силе только до истечения установленного срока, но не позднее конечной даты – 28 февраля 2025 года. Это касается как работников критически важных предприятий, так и других категорий, получавших бронирование через электронные сервисы.

Правительство также уточнило условия для досрочного аннулирования отсрочок. Основанием для этого могут стать увольнение работника, закрытие предприятия, имеющего критически важное значение, или истечение срока назначения лица на соответствующую должность.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2024, но отдельные положения начинают действовать уже с момента публикации документа.

В том же постановлении обнародованы и новые условия бронирования от мобилизации. В частности, все критические предприятия должны выплачивать среднюю зарплату, размер которой не меньше 2,5 минимальных (20 тыс. грн) за последний квартал. Работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату как минимум месяц этого квартала.

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Напомним, что теперь бронирование будет происходить не в приложении, а на портале "Дія". Как пояснил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, украинскому бизнесу удобнее работать с интерфейсом портала, а не в приложении.

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