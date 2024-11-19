Мужчин в Украине будут бронировать от мобилизации по-новому: Федоров раскрыл детали
Начиная с 1 декабря, в Украине возобновят процесс бронирования военнообязанных граждан от мобилизации. Теперь это будет происходить исключительно в электронном формате – на портале государственных услуг Действие.
Об этом сообщает Укринформ. Как пояснил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, украинскому бизнесу удобнее работать с интерфейсом портала, а не приложения.
"Теперь с 1 декабря возобновляется сам процесс бронирования через портал Действие. То есть не через приложение, а через портал, потому что так удобнее компаниям работать с интерфейсом портала. Бронирование будет работать только в электронном формате", - подчеркнул Федоров.
Этот формат позволит оперативно присваивать статус брони и отображать его в системе. Но услуга будет доступна только компаниям, которые подтвердят соответствовать новым критериям критичности после публикации соответствующего постановления.
Бронирование по-новому в Украине
15 ноября правительство утвердило новые правила бронирования работников и критерии для получения критичности предприятия из-за выявления ряда проблемных моментов в существующей системе. В частности, отныне:
- региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики;
- отсутствие долгов перед бюджетом станет обязательным условием бронирования работников частных предприятий;
- начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат;
- начиная с 1 декабря, все бронирования будут осуществляться через действие;
- соответствие предприятий и организаций всем критериям будут ежемесячно пересматривать.
До 1 декабря для всех имеющих отсрочки организуют переходный период на новые условия до 28 февраля. Это предоставит предприятиям время для возобновления бронирования своих работников в соответствии с новыми условиями.
Как уже сообщал OBOZ.UA, до 15 ноября в Украине проводился аудит забронированных работников. Такой аудит привел к тому, что 10% предприятий потеряли статус критичности. Речь идет о десятках тысяч забронированных.
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