Известный канадский архитектор и политик Джин Дуб: сын украинских эмигрантов, бежавших от советской власти

Джин Дуб – архитектор, удостоенный множества профессиональных наград, политический и общественный деятель, филантроп и меценат украинского происхождения. Прославился своими проектами, воплощенными в жизнь в Эдмонтоне – прежде всего, зданием ратуши, за что Дуба часто называют его градостроителем. Также он является консерватором и реставратором старинных исторических зданий, которые городским властям с его помощью удалось сохранить для потомков. Градостроительством Эдмонтона Дуб занимался – и занимается – и как руководитель архитектурной компании Dub Architects Limited, и как депутат городского совета города, в который он входил с 1977-го по 1980 год. Джин Дуб с 2014 года является членом Королевской академии искусств Канады, имеет ряд наград – "Историческое призвание", которую присваивает Эдмонтонский исторический совет, и "Наследие Канады", которой он удостаивался дважды. Вошел в список "100 великих жителей Эдмонтона" и включен в Зал славы города.

Сын эмигрантов второй волны

Джин – Евгений – Дуб, или, как его называют в Канаде, Даб, родился 20 сентября 1943 года в городе Эдмонтон, столице канадской провинции Альберта, в семье украинских эмигрантов второй волны. В основном ее составляли граждане нашей страны, не принявшие советскую власть и бежавшие от нее за океан – в Страну кленового листа. Высшее образование Евгений, ставший на канадский манер Джином, получил в Университете Британской Колумбии, где впоследствии поступил в аспирантуру. Согласно диплому он – бакалавр архитектуры.

Архитектор Эдмонтона

Творческая деятельность Дуба неразрывно связана с его родным Эдмонтоном. Основанной им компании Dub Architects Limited, которая по сей день является одной их лучших строительно-архитектурных фирм города, принадлежит авторство проекта Ратуши Эдмонтона, строительство которой было осуществлено всего за два года – с 1990-го по 1992-й. Здание играет не только утилитарную, но и символическую роль в истории города – оно стало самым узнаваемым строением Эдмонтона, прославившим как Dub Architects Limited, так и самого Джина Дуба. Несмотря на это, следующие проекты архитектора и возглавляемой им компании – новый знак Эдмонтона, установленный на въезде в город, и развлекательно-спортивный комплекс – участвовали в соответствующих конкурсах, но, к сожалению, проиграли. Однако Джин не сдался, а продолжил работу – по его проекту в Эдмонтоне было построено одно из самых высоких современных зданий, The Edge.

Башня из стекла и бетона площадью 52 тысячи квадратных футов поражает воображение не только элегантностью своих конструкций, но и экономичностью. Она построена на сравнительно небольшом участке – 50 на 159 футов, что очень важно для отличающегося плотной застройкой центра города, а обошлось ее строительство – при условии соблюдения всех экологических норм – в 11 миллионов долларов США, что является довольно скромной сумой для сооружения такого класса. The Edge к тому же является энергетически независимым зданием – одна его сторона полностью оборудована солнечными батареями. Такая площадь покрытия является рекордом как для Эдмонтона, так и для Канады в целом.

Не только строительство, но и восстановление

Джин Дуб не только строит новые здания, но и приводит в порядок – а иногда и просто возрождает, возвращает из небытия – старые. При его непосредственном участии в Эдмонтоне и Саскатуне сохранено более десяти исторических зданий. Один из ярких примеров его деятельности – работа над отелем "Альберта", одним из первых капитальных строений в Эдмонтоне, возводившемся на века, но впоследствии снесенным. К счастью, крупные фрагменты здания не были разрушены в труху – их просто аккуратно разобрали, а сохранившиеся части хранили долгие годы. Сегодня, благодаря Дубу, "Альберта" снова стоит, хоть и не на своем изначальном месте, что высоко оценивают жители Эдмонтона.

Бывшая больница Чарльза Кэмселла

Еще один проект по восстановлению старого исторического здания – работа Dub Architects Limited над приведением в порядок бывшей больницы Чарльза Кэмселла в самом центре эдмонтонского района Инглвуд. Его жители в течение восьми лет вынуждены были "любоваться" разрушающимся строением, которое они называли "бельмом на глазу", пока участок в 4,7 гектара за 3,6 миллиона долларов не выкупила фирма Дуба. Было решено переделать все под квартиры, но работа по разным, преимущественно объективным причинам затянулась, поэтому территория бывшего госпиталя до сих не обрела свои окончательные, определенные архитектурным проектом черты. Но сегодня можно сказать, что стройка находится на финальной стадии, а рядом с основным зданием выросли новые малоэтажные строения, в одном из которых, возможно, разместится дом для пожилых людей.

"Ищешь способ использовать все, что накопил"

И это закономерно, поскольку Джин Дуб трепетно и ответственно относится к людям, которые нуждаются в помощи. "На жизненном этапе, на котором я нахожусь сейчас, – говорит Дуб в интервью, – ищешь способ использовать все, что накопил". Архитектор принял участие в проекте помощи бездомным беременным женщинам в Эдмонтоне. Компания Dub Architects Limited пожертвовала организации Pregnancy Pathways трехэтажный жилой дом в районе Макколи стоимостью в три миллиона долларов. Здание, находящееся на углу 98-й улицы и 108-й авеню, раньше было отелем, сейчас оно при участии компании Дуба переоборудовано в жилой дом с социальными квартирами. О возможности – и необходимости – такой помощи Дуб услышал из программы радио СВС: целью Pregnancy Pathways было предоставить беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и, как следствие, без крыши над головой (а таких обездоленных в Эдмонтоне ежегодно насчитывается около ста), доступ к медицинской помощи, которая необходима для обеспечения благоприятного течения беременности и сохранения здоровья матери и ребенка.

Кроме того, впоследствии программа должна была помогать им принимать решение о воспитании детей, а в случае необходимости – помогать отдать ребенка на усыновление или в приемную семью. Работающая над этой программой организация рассматривала вопрос о покупке подходящего здания, но денег найти не удавалось. Поэтому, когда к одному из ее кураторов, руководителю жилищного агентства Грегу Дьюлингу, позвонил Джин Дуб и сказал, что готов пожертвовать необходимую сумму, Дьюлинг, по его словам, чуть не упал на пол. "За более чем сорок лет существования нашего агентства нам ни разу не передавали здание в дар, – сказал он. – Такая благотворительность – большая редкость".

Любимое детище – украинский танцевальный ансамбль "Шумка"

Джин Дуб активно участвует в жизни украинской диаспоры Эдмонтона. В частности, именно он на протяжении уже полувека является спонсором, то есть во многом и творческим вдохновителем, топового канадского украинского танцевального ансамбля "Шумка". В юности Джин танцевал в нем, а с 2013-го по 2017 год входил в совет его директоров. На своем сайте "Шумка" выражает Дубу благодарность, справедливо замечая, что "без щедрости и дальновидности этого мецената" он не достиг бы нынешнего – высочайшего – уровня мастерства и известности во всем мире.