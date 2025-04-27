Изучали разные типы и виды мин: в ВСУ показали подготовку новобранцев по программе 'Контракт 18-24'. Видео

В Вооруженных силах показали очередную подготовку новобранцев по программе "Контракт 18-24". Украинские военные на этот раз изучали разные типы и виды мин.

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Видео подготовки показали в Военно-морских силах ВСУ. Новобранцы учились правильно устанавливать, обезвреживать и маскировать как противопехотные, так и противотанковые мины.

"Рекруты, подписавшие контракт по программе "18-24" и пополнившие ряды нашей бригады, продолжают свое обучение на БОВП. Спасибо за сюжет телерадиостудии МО Украины "Бриз" Отделение коммуникаций 38 отдельной бригады морской пехоты", – говорится в сообщении.

Там также добавляют, что если вам от 18 до 24 лет и вы хотите стать частью легендарной семьи, то можно связаться следующим образом:

– Звони: 066 301 8546; 050 959 3119; 098 104 2465;

– По проекту "18-24" находи нас на 18-24.army.gov.ua;

– в Резерв+ и на https://38obrmp.lobbyx.army;

– Заполнить форму заявки можешь также по ссылке.

Напомним, что с февраля Министерство обороны Украины ввело инициативу "Контракт 18-24", предусматривающую возможность добровольной службы для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в Силах обороны. Для них контракт продлится один год.

По состоянию на 18 апреля 2025 года уже сотни молодых людей уже подписали контракты в рамках новой программы добровольцев "Контракт 18-24", стремительно набирающей обороты. Участники уже получают первые выплаты, приносят присягу и проходят подготовку к выполнению боевых задач.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали, что в ВСУ обновили программу базовой всеобщей военной подготовки. Они касаются военнообязанных граждан, ранее имевших статус ограниченно пригодных.

Ранее сообщалось, что в Украине расширили перечень должностей, на которые могут претендовать присоединившиеся к проекту "Контракт 18-24" добровольцы. Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, количество доступных должностей выросло вдвое – с 9 до 18.

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