В ВСУ обновили программу базовой всеобщей военной подготовки: что изменится для бывших ограниченно пригодных

В Вооруженных силах Украины обновили программу базовой общей военной подготовки. Введенные изменения призваны снизить нагрузку на военнослужащих, ранее входивших в категорию ограниченно пригодных.

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С 1 мая продолжительность подготовки для них будет уменьшена, а уровень физических нагрузок снизят. Подробности раскрыли в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"В Вооруженных силах Украины разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки (БОВП), которые уменьшат нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны", – говорится в сообщении.

Изменения вступят в силу с 1 мая 2025 года.

Согласно решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, указанные категории военнослужащих будут проходить базовую общую военную подготовку по обновленной программе, которая предусматривает:

сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

снижение уровня физических нагрузок;

формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

"Изменения касаются как военнослужащих, только что призванных на службу, так и тех, кто раньше проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно", – пояснили в Генштабе.

Там также добавили, что речь идет о прежней категории "ограниченно пригодных", которые, в соответствии с изменениями в законодательстве, должны проходить службу исключительно в тыловых частях – согласно решению военно-врачебной комиссии.

"Целью изменений является упорядочение программы подготовки, снижение ее интенсивности для соответствующей категории военнослужащих, с учетом рекомендаций уполномоченного президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей, а также доукомплектование подразделений обеспечения", – говорится в сообщении ГШ ВСУ.

Напомним, ранее в Генштабе назвали потери армии РФ в спецтехнике. Только с начала 2025 года армия страны-агрессора потеряла 11 583 единицы автомобильной и специальной техники. В общей сложности с начала 2024 года было поражено более 35 тысяч единиц автотехники противника.

"Уничтожение логистики врага – одна из ключевых задач Сил обороны Украины. Благодаря слаженным действиям украинских защитников и наращиванию ударов дронами сотни тысяч тонн боеприпасов, оборудования и горючего так и не добрались непосредственно до передовых подразделений российских оккупантов", – отметили в Генштабе.

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