Расширяется количество подразделений и должностей': в Минобороны сообщили, сколько добровольцев уже подписали 'Контракт 18-24'

Сотни молодых людей уже подписали контракты в рамках новой программы добровольцев "Контракт 18-24", стремительно набирающей обороты.

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Об этом в эфире Национального телемарафона сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. Он отметил, что проект демонстрирует стабильный рост, а количество желающих присоединиться к службе продолжает расти.

"Расширяется и количество подразделений, и количество должностей увеличилось вдвое. К проекту уже присоединились 16 боевых бригад Вооружённых сил Украины, а также бригады Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. Список расширяется, привлекаются новые бригады, появляются новые должности. Это позволяет масштабировать проект и охватывать более широкий спектр задач", – добавил Лазуткин.

В настоящее время около 1,5 тысячи кандидатов находятся на финальной стадии отбора и в ближайшее время присоединятся к службе.

Программа "Контракт 18-24" ориентирована на молодежь и предусматривает краткосрочный контракт с достойной оплатой, полным социальным пакетом, а также возможностью выбрать специальность и подразделение.

Набор продолжается – желающие могут обращаться в территориальные центры комплектования или заполнить анкету онлайн на официальных ресурсах ВСУ.

Напомним, ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали, что в ВСУ обновили программу базовой общей военной подготовки.

Ранее сообщалось, что в Украине расширили перечень должностей, на которые могут претендовать присоединившиеся к проекту "Контракт 18-24" добровольцы. Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, количество доступных должностей выросло вдвое – с 9 до 18.

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