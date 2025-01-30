Изменил присяге: ГБР задержало бывшего украинского военного, который пошел воевать в рядах российских штурмовиков. Фото и видео

Государственное бюро расследований задержало бывшего украинского военного, после оккупации Крыма в 2014 году добровольно присягнувшего на верность России. После начала полномасштабного вторжения он стал частью российских штурмовых подразделений и воевал против Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР. По данным следствия, после захвата воинской части в Симферополе предатель решил не возвращаться на подконтрольную территорию, а служить оккупантам.

В 2022 году он присоединился к составу 123-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ и принял участие в боевых действиях против ВСУ.

Родители бывшего военного до сих пор проживают в Полтавской области, но это не помешало ему сознательно встать на сторону врага. В январе 2025 года во время штурма украинских позиций на Донецком направлении он попал в плен в ВСУ.

В настоящее время бывшему военному объявлено подозрение в государственной измене по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Если суд признает его виновным, предателю грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Харькове осудили двух российских агентов, которые работали на врага и передавали информацию о Силах обороны Украины. Работник местного банка получил 10 лет заключения, а жительница города – 11.

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