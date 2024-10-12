Изменения в процедуре усыновления: практический вебинар Фонда Рината Ахметова по актуальному законодательству

С какими законодательными сложностями чаще всего сталкиваются потенциальные родители? Все ли дети, лишенные родительской опеки, подлежат усыновлению? Всегда ли закон требует усыновлять родных братьев и сестер вместе? Программа "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова провела вебинар по теме "Актуальные законодательные изменения в процедуре усыновления".

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Просмотреть вебинар можно здесь.

"Особенно часто недовольство со стороны кандидатов вызывает непонимание ими того, что на учете есть дети на усыновление, а в службе говорят, что их нет", — подчеркивает спикер Людмила Волынец, аналитика, кандидат политических наук.

Эксперт подробно разъясняет причины этой ситуации и дает ответы, как избежать недоразумений.

Часть двухчасового вебинара посвящалась ответам на вопросы слушателей. Среди наиболее интересных – нюансы усыновления детей, которые воспитываются в детских домах семейного типа.

Мероприятие собрало около 400 человек. Следите за анонсами следующих вебинаров программы "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова здесь.

Фонд Рината Ахметова все годы работы прилагает усилия, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротству — нет" уже более 10 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.