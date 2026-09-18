Из-за маловодья в Украине ввели временные ограничения: что происходит

В Украине в связи с маловодьем на отдельных реках страны с сегодняшнего дня, 18 сентября, временно ограничен забор воды из поверхностных водоемов для части водопользователей. Ограничения будут действовать до 30 сентября и не распространяются на воду для питьевых нужд.

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Об этом сообщило Госагентство водных ресурсов Украины. Ведомство сослалось на свой приказ № 140, в котором приведен перечень водопользователей, для которых ограничен забор воды – в списке 363 организации.

Что решено

Решение Агентства принято на основании "информации Украинского гидрометеорологического центра о водности основных рек Украины и наступлении маловодья".

Решение предусматривает сокращение лимитов забора воды для субъектов хозяйствования, осуществляющих специальное водопользование из поверхностных водных объектов. Однако первичные водопользователи получили право (по согласованию с Госводагентством) ограничивать вторичных водопользователей.

Ограничения установлены до 30 сентября 2026 года. После этого "права водопользователей будут восстановлены в полном объеме, но только при условии нормализации гидрологической ситуации", пообещали в Агентстве.

Ведомство отдельно подчеркнуло, что "ограничения не касаются забора воды для питьевых нужд".

Что предшествовало

В Прикарпатье на трети всех рек уже зафиксирована так называемая "гидрологическая засуха" – то есть маловодье. А на двух третях рек бассейнов, в частности в Днестре и Пруте, уровни воды вообще достигли исторических минимумов за весь период наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за продолжительной засухи уровень воды в Дунае также упал до исторического минимума за весь период гидрологических наблюдений. В некоторых местах русло настолько обмелело, что на участках, где еще несколько месяцев назад было около двух метров воды, теперь выросли растения такой же высоты.

Напомним, из-за рекордного обмеления Дуная Болгария может принять чрезвычайные меры для обеспечения стабильного охлаждения своей атомной электростанции. Правительство страны планирует построить 300-метровую дамбу вокруг АЭС "Козлодуй", чтобы поддерживать необходимый уровень воды.

При этом в Венгрии из-за обмелевания Дуная уже остановили три ядерных реактора АЭС "Пакш".

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