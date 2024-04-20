Заморозки на поверхности почвы и умеренные дожди: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 21 апреля

В воскресенье, 21 апреля, погода в Украине будет облачной и дождливой. Осадки накроют всю территорию страны, местами ожидаются заморозки и грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В западных областях Украины ночь пройдет без осадков, а днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности почвы будут заморозки 0-3 градуса по Цельсию, днем будет 9-14 градусов тепла.

На остальной территории страны пройдут умеренные дожди, в Киевской, Черниговской, Черкасской, ночью и Одесской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областях – сильные дожди, днем на Левобережье грозы.

"Температура в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областях ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, на остальной территории ночью 8-13°, днем 13-18°, в восточной части до 23°. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с, днем в южных, восточных и центральных областях порывы 15-20 м/с", – говорится в прогнозе.

В Киевской области и Киеве ожидается значительный дождь. Температура воздуха по области ночью будет 3-8 градусов тепла, днем 7-12 градусов с плюсом. В столице ночью 5-7 градусов, днем 7-9 тепла.

Синоптики предупреждают, что 21 апреля в Киевской, Черниговской, Черкасской, ночью и Одесской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областях пройдут значительные дожди; днем в восточных, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях грозы, в южных, восточных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Также объявлено предупреждение о снеголавинной опасности. В частности, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области. Там возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается на высокогорье восточной части Закарпатской области, а низкая (1 уровень) – на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Как сообщал OBOZ.UA, летом температура по Украине будет на 1-2 градуса выше нормы. Сильная жара ожидается уже во второй половине июня.

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