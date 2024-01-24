Я сейчас о тыле. Это не вся страна, но большинство. Среди которого, между прочим, даже сейчас много атеистов. Но у кого нет веры в Бога, тоже хочет жить. Хотя бы на земле. И спасается он без веры только пофигизмом. Не обращая внимания. Ибо иначе не выдержит.

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Тут одно из двух: или вера, или пофигизм. Это корни тыловой смелости. Но пофигист — уже не совсем тот же самый человек, который был до войны. И не уверен, что лучше. Украинцы становятся другими. Когда-то это пройдёт. Хотя и не сразу. Терапия духа для атеистов — в Храме. Перезарядка. И не только для них.