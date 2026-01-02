УкраїнськаУКР
Из каких продуктов получится самый полезный салат: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
510
Куриная печень и запеченные овощи – идеальное сочетание продуктов для вкусного и полезного салата, а также закусок и паштета. Для того, чтобы печень не горчила, ее нужно хорошо замочить в молоке на 30 минут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата из печени, овощей и с вкусной заправкой. 

Ингредиенты: 

  • Куриная печень 120 г
  • Мука 2 ст. л.
  • Приправа "10 овощей" 1 ч. л.
  • Болгарский перец 1 шт
  • Синий лук 1/2 шт
  • Морковь 1 шт
  • Помидор 3 шт

Заправка:

  • Сахар 1 чайная ложка
  • Бальзамический уксус 1 ч. л.
  • Подсолнечное масло 40 г
  • Чеснок 1-2 зуб.
  • Приправа "10 овощей" 2 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Нарезать перец и морковь соломкой, лук — пером, помидор дольками, чеснок измельчить с помощью пресса.

2. В муку добавить 1 ч. л. приправы и в этой смеси обвалять печень.

3. Выложить овощи и печень на противень, застеленный пергаментной бумагой. Приправу смешать с подсолнечным маслом, уксусом, чесноком и сахаром. Смесь вылить на овощи и печень. Запекать в разогретой духовке при температуре 200 С в течение 20 минут.

4. Выложить на тарелку и можно посыпать петрушкой!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

