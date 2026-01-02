Из каких продуктов получится самый полезный салат: делимся простым рецептом
Куриная печень и запеченные овощи – идеальное сочетание продуктов для вкусного и полезного салата, а также закусок и паштета. Для того, чтобы печень не горчила, ее нужно хорошо замочить в молоке на 30 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата из печени, овощей и с вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- Куриная печень 120 г
- Мука 2 ст. л.
- Приправа "10 овощей" 1 ч. л.
- Болгарский перец 1 шт
- Синий лук 1/2 шт
- Морковь 1 шт
- Помидор 3 шт
Заправка:
- Сахар 1 чайная ложка
- Бальзамический уксус 1 ч. л.
- Подсолнечное масло 40 г
- Чеснок 1-2 зуб.
- Приправа "10 овощей" 2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Нарезать перец и морковь соломкой, лук — пером, помидор дольками, чеснок измельчить с помощью пресса.
2. В муку добавить 1 ч. л. приправы и в этой смеси обвалять печень.
3. Выложить овощи и печень на противень, застеленный пергаментной бумагой. Приправу смешать с подсолнечным маслом, уксусом, чесноком и сахаром. Смесь вылить на овощи и печень. Запекать в разогретой духовке при температуре 200 С в течение 20 минут.
4. Выложить на тарелку и можно посыпать петрушкой!
