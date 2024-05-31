Июнь в Украине начнется жарой: синоптик дала детальный прогноз. Карта

Лето в Украине начнется с жаркой погоды. Так, температура воздуха 1 июня в восточных областях будет достигать +31 градуса.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в других регионах в субботу днем ожидается +25...+29 градусов, только в западных областях будет немного прохладнее - +22...+25 градусов.

Ожидается умеренный ветер с юго-запада, в то же время в западных областях возможны более сильные порывы до 15 метров в секунду.

Также 1 июня кратковременные дожди ожидаются в западных и северных областях, а также в Винницкой области и местами в Черкасской области. На остальной территории Украины ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.

"Эту дождевую грозовую неустойчивость атмосферы обеспечит завтра активная циклоническая система над Центральной Европой по имени Radha", – сообщила Диденко.

В Киеве лето тоже начнется с жары. В течение дня температура воздуха в столице достигнет 29 градусов.

"Такой жаркий воздух, столкнувшись на высоте со значительно более холодным, может не удержаться от контраста, и пролиться дождем ", – отметила синоптик.

Также она подчеркнула, что в начале лета ожидается дефицит влаги, что приведет к высокой пожарной опасности на юге и востоке Украины, а сухая погода охватит большинство центральных областей, за исключением Винницкой области.

Наибольшая вероятность периодических дождей будет на западе и севере Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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