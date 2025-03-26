Ивано-франковскому школьнику через Telegram предложили продавать наркотики: в полиции рассказали, как он поступил

Правоохранителями разоблачена очередная схема, когда российские спецслужбы пытались втянуть украинских детей в преступления. В этот раз в Ивано-Франковске школьнику через Telegram предложили продавать наркотики.

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Об этом рассказали в Патрульной полиции. Там отмечают, что парень не поддался провокации, а обратился к офицеру службы образовательной безопасности. Поэтому ситуацию удалось разрешить без последствий.

"Ваша бдительность и своевременное обращение за помощью могут спасти не только вас, но и других. Мы рядом. Если нужна поддержка, обращайтесь! Спасибо коллегам из службы образовательной безопасности за важную работу", – говорится в сообщении правоохранителей.

В полиции отмечают, что подобные истории – напоминание, что важно строить доверительные отношения с детьми, чтобы в случае опасности они знали, к кому обратиться.

Советы родителям

– Спрашивайте, как прошел их день.

– Узнайте, с кем они общаются онлайн.

– Говорите о рисках и объясняйте, как поступать в сложных ситуациях.

Советы подросткам

– Не отвечайте на сомнительные сообщения.

– Не исполняйте просьбы, даже если они кажутся безопасными.

– Сразу обращайтесь в полицию (102), администрацию школы или к родителям.

– Сохраняйте личные данные – не разглашайте адрес, номера телефонов, пароли.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тернопольской области российские спецслужбы пытались завербовать шестиклассника для диверсионной деятельности. Ребенку предлагали заработать "быстрые деньги" за поджог объектов критической инфраструктуры и построек правоохранительных органов. Однако юный украинец не соблазнился такой "подработкой".

Ранее стало известно, что нацполиция и СБУ установили лиц, причастных к организации терактов в Ивано-Франковске 11 марта. Как выяснилось, за подготовкой терактов стояли два местных подростка, которых завербовали российские спецслужбы. В результате сотрудничества с врагом 17-летний парень погиб, а его 15-летний сообщник получил тяжелые ранения – таким образом, российские спецслужбы пытались ликвидировать всех исполнителей.

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