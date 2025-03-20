Не соблазнился обещанными деньгами: россияне пытались завербовать шестиклассника из Тернопольщины, но он обратился в полицию

В Тернопольской области российские спецслужбы пытались завербовать шестиклассника для диверсионной деятельности. Ребенку предлагали заработать "быстрые деньги" за поджог объектов критической инфраструктуры и построек правоохранительных органов. Однако юный украинец не соблазнился такой "подделкой".

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Шестиклассник пришел в полицию и "сжег" ФСБшников. Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.

Школьник рассказал школьному офицеру, что на его мобильный телефон поступило сообщение в Telegram от неизвестного аккаунта с предложением легкого заработка за выполнение "небольшой" работы, а именно совершение поджогов. Речь шла о строении критической инфраструктуры и правоохранительных органов.

Также парню прислали видео, в котором демонстрировались способы такого "заработка", были указаны ссылки на Telegram-канал для регистрации.

"Шестиклассник не соблазнился обещанных денег, а помня профилактические разговоры, которые в школе с ними неоднократно проводили и полицейские, и учителя, сообщил об этом факте офицеру образовательной безопасности"

Полицейские пообщались со школьником и поблагодарили за позицию.

"Такой поступок – это свидетельство того, что дети могут быть проинформированы о вызовах времени и ответственны", – отметили в прокуратуре.

Полицейские снова предостерегают взрослых и призывают помогать противодействовать российским спецслужбам, чтобы уберечь наших детей.

Как сообщал OBOZ.UA, нацполиция и СБУ установили лиц, причастных к организации терактов в Ивано-Франковске 11 марта. Как выяснилось, за подготовкой терактов стояли два местных подростка, которых завербовали российские спецслужбы. В результате сотрудничества с врагом 17-летний парень погиб, а его 15-летний сообщник получил тяжелые ранения – таким образом, российские спецслужбы пытались ликвидировать всех исполнителей.

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