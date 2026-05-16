Часть Украины накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на воскресенье. Карта

В воскресенье, 17 мая, в Украине ожидается теплая, но довольно капризная погода. В большинстве регионов синоптики прогнозируют переменную облачность.

В то же время жителям ряда областей стоит держать наготове зонтики, поскольку часть территории нашего государства накроют кратковременные дожди, местами с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Подробнее о погоде в Украине на 17 мая

В западных областях синоптики прогнозируют тепло. Во Львове, Тернополе, Хмельницком и Ивано-Франковске столбики термометров днем поднимутся до +20 – +22 градусов, а ночью ожидается +12 – +10 градусов. Теплее всего будет на Волыни – до +24 градусов днем. В то же время на Закарпатье, пройдут дожди.

Северные регионы также окажутся в зоне влажного атмосферного фронта. В Чернигове и Житомире прогнозируют дожди, местами с грозами. Дневная температура здесь составит +20 – +22 градусов.

Центральную Украину также затронут дожди. В частности, в Киеве, Черкассах и Кропивницком ожидаются сильные ливни и грозы. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +20 – +23 градусов, ночью опустится до +11 – +9 градусов.

В восточных областях синоптики тоже прогнозируют осадки. В Харькове, Краматорске и Луганске – дожди с грозами, однако будет тепло, днем воздух прогреется до +20 – +23 градусов.

В южных регионах тепло, хотя и не обойдется без осадков. В Одессе, Николаеве и Херсоне пройдут кратковременные дожди, но солнце часто будет выглядывать из-за облаков, а термометры покажут приятные +20 – +22 градусов днем.

В Крыму кратковременные дожди, с переменной облачностью и температурой до +22 градусов днем, ночью +10 – +12 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, во многих регионах Украины в ближайшие дни ожидается дождливая погода и незначительное похолодание. Однако после, с 17-18 мая, придет настоящее тепло. Самые высокие температурные показатели ожидаются в Ужгороде – до +27 и Харькове – до +28 градусов.

