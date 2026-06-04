Иван Выговский провел встречу с представителями ФБР США: что обсудили

Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский провел встречу с представителями Федерального бюро расследований США, во время которой стороны обсудили результаты совместной работы и перспективы дальнейшего расширения сотрудничества. Основными темами переговоров стали борьба с киберпреступностью, расследование военных преступлений, противодействие международным преступным группировкам и розыск лиц, причастных к российской агрессии.

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Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины. Во встрече приняли участие руководство Нацполиции и представители ФБР, которые обсудили ключевые направления взаимодействия между украинскими и американскими правоохранителями.

Выговский рассказал о результатах сотрудничества с ФБР

По словам главы Нацполиции Ивана Выговского, сотрудничество между украинскими правоохранителями и американскими партнерами уже приносит конкретные результаты.

"Сегодня сотрудничество между Национальной полицией Украины и правоохранительными органами США имеет практический и результативный характер. За каждым контактом, совместной операцией или расследованием стоят конкретные результаты – установлены преступники, экстрадиции, разоблачены транснациональные преступные сети и повышение безопасности обоих государств", – отметил он.

Выговский сообщил, что украинские правоохранители вместе с ФБР участвовали в разоблачении международных группировок, которые осуществляли кибератаки с применением программ-вымогателей против компаний в США и странах Европы.

По его словам, в рамках одного из таких расследований было задокументировано более 120 миллионов долларов убытков, нанесенных потерпевшим. В другом производстве правоохранители установили 21 участника международной преступной сети и задокументировали более 25 миллионов долларов незаконных доходов.

Кроме того, только в этом году в США были экстрадированы два человека, которые находились в международном розыске, а в Украину вернули трех граждан, которых разыскивали правоохранительные органы.

Отдельно обсудили кибербезопасность и иностранных наемников

Во время переговоров значительное внимание уделили вопросам кибербезопасности и борьбе с международными кибергруппировками. Участники встречи отметили, что противодействие таким угрозам требует быстрого обмена информацией, координации действий и совместной работы с доказательствами.

Первый заместитель председателя Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе подчеркнул важность международного сотрудничества в расследовании военных преступлений, совершенных во время российской агрессии против Украины.

По его словам, украинские следователи одновременно документируют военные преступления, деятельность транснациональных преступных сетей и собирают доказательства в отношении иностранных наемников, воюющих на стороне России.

"Сегодня украинские следователи работают с беспрецедентным массивом военных преступлений, одновременно документируя деятельность транснациональных преступных сетей и лиц, причастных к агрессии против Украины. Отдельным направлением остается работа по установлению и привлечению к ответственности иностранных наемников, воюющих на стороне России", – сказал Максим Цуцкиридзе.

Цуцкиридзе сообщил, что Нацполиция уже собрала доказательства в отношении сотен таких лиц. Один из фигурантов был задержан в США при попытке пересечь границу с Мексикой.

В свою очередь представитель ФБР Джейсон Фой Билноски подчеркнул, что современные киберугрозы требуют объединения усилий правоохранительных органов разных стран, и отметил вклад украинских полицейских в борьбу с транснациональной киберпреступностью.

По результатам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже зафиксировали первые случаи использования дронов для совершения особо тяжких преступлений вне зоны боевых действий. Как заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, сейчас правоохранители ожидают от Верховной Рады поддержки законопроекта, который должен урегулировать сферу использования дронов и усилить контроль за их оборотом.

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