'Нужен закон': в Нацполиции заявили об угрозах использования дронов в криминальной среде

В Украине уже зафиксировали первые случаи использования беспилотников для совершения особо тяжких преступлений вне зоны боевых действий. Сейчас правоохранители ожидают от Верховной Рады поддержки законопроекта, который должен урегулировать сферу использования дронов и усилить контроль за их оборотом.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский. Это произошло на фоне обсуждений во время международной конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения" в Киеве.

В конце 2025 года правоохранители зафиксировали случаи применения дронов во время покушения на убийство во Львовской области и подготовки теракта на Днепропетровщине. Беспилотники все чаще становятся инструментом криминальной среды, а потому государство должно оперативно реагировать на новые вызовы.

Выговский отметил, что эффективное противодействие таким угрозам требует не только технических решений, но и обновления законодательства. Разработанный законопроект должен создать прозрачную систему контроля за оборотом дронов, в частности позволит определять, кто приобрел беспилотник и кто им пользуется.

Отдельно руководитель Нацполиции обратил внимание на риски послевоенного периода. Ведь часть военных с боевым опытом и навыками управления дронами может оказаться в зоне риска, если государство не обеспечит им надлежащей адаптации и трудоустройства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине решили ввести четкие правила пользования БпЛА в послевоенный период. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности уже одобрил соответствующий законопроект. Речь идет о контроле полетов, регистрации дронов и идентификации лиц, которые ими управляют. Беспилотники уже стали использовать в преступных целях и для послевоенной Украины это может стать серьезной угрозой.

