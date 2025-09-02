Итальянская паста с фаршем для ужина: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Одно из самых простых и сытных блюд на обед и ужин – паста. И к тому же готовить ее можно с абсолютно разными продуктами – мясом, морепродуктами, фаршем, сырами.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной итальянской пасты с фаршем и овощами.
Ингредиенты:
- Лук 1 шт (средний)
- Морковь 1 шт (средняя)
- Сельдерей 1 стебель
- Чеснок 2 зуб.
- Масло 2-3 ст. л.
- Томатная паста 2 ст. л.
- Фарш (говядина/свинина) 400 г
- Соль, перец, по вкусу
- Красное сухое вино, 100 мл
- Бульон 150 мл
- Мякоть томатов 200 г
- Розмарин 1 веточка
- Макароны-ракушки 250 г
- Петрушка
- Твердый сыр 50 г (для подачи)
Способ приготовления:
1. Нарезаем лук и морковь кубиком, сельдерей – мелко. Обжариваем до мягкости. Добавляем измельченный чеснок и томатную пасту, и еще тушим несколько минут, после сразу добавляем фарш, соль, перец и перемешиваем.
2. Вливаем вино, бульон, мякоть томатов. А также веточку розмарина. Тушим под крышкой – минимум 30 минут.
3. Тем временем отвариваем макароны до состояния аль денте. Добавляем немного воды из-под пасты в соус, перемешиваем и добавляем макароны.
Перед подачей посыпьте сыром и зеленью!
