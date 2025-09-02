УкраїнськаУКР
Итальянская паста с фаршем для ужина: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Рецепт блюда от Эктора Хименеса-Браво

Одно из самых простых и сытных блюд на обед и ужин – паста. И к тому же готовить ее можно с абсолютно разными продуктами – мясом, морепродуктами, фаршем, сырами.

Как вкусно приготовить пасту

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной итальянской пасты с фаршем и овощами.

Ингредиенты:

  • Лук 1 шт (средний)
  • Морковь 1 шт (средняя)
  • Сельдерей 1 стебель
  • Чеснок 2 зуб.
  • Масло 2-3 ст. л.
  • Томатная паста 2 ст. л.
  • Фарш (говядина/свинина) 400 г
  • Соль, перец, по вкусу
  • Красное сухое вино, 100 мл
  • Бульон 150 мл
  • Мякоть томатов 200 г
  • Розмарин 1 веточка
  • Макароны-ракушки 250 г
  • Петрушка
  • Твердый сыр 50 г (для подачи)

Способ приготовления:

1. Нарезаем лук и морковь кубиком, сельдерей – мелко. Обжариваем до мягкости. Добавляем измельченный чеснок и томатную пасту, и еще тушим несколько минут, после сразу добавляем фарш, соль, перец и перемешиваем.

Жареные овощи

2. Вливаем вино, бульон, мякоть томатов. А также веточку розмарина. Тушим под крышкой – минимум 30 минут.

Мясной фарш для блюда

3. Тем временем отвариваем макароны до состояния аль денте. Добавляем немного воды из-под пасты в соус, перемешиваем и добавляем макароны.

Макароны для блюда

Перед подачей посыпьте сыром и зеленью!

Готовое блюдо

