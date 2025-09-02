Итальянская паста с фаршем для ужина: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Одно из самых простых и сытных блюд на обед и ужин – паста. И к тому же готовить ее можно с абсолютно разными продуктами – мясом, морепродуктами, фаршем, сырами.

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной итальянской пасты с фаршем и овощами.

Ингредиенты:

Лук 1 шт (средний)

Морковь 1 шт (средняя)

Сельдерей 1 стебель

Чеснок 2 зуб.

Масло 2-3 ст. л.

Томатная паста 2 ст. л.

Фарш (говядина/свинина) 400 г

Соль, перец, по вкусу

Красное сухое вино, 100 мл

Бульон 150 мл

Мякоть томатов 200 г

Розмарин 1 веточка

Макароны-ракушки 250 г

Петрушка

Твердый сыр 50 г (для подачи)

Способ приготовления:

1. Нарезаем лук и морковь кубиком, сельдерей – мелко. Обжариваем до мягкости. Добавляем измельченный чеснок и томатную пасту, и еще тушим несколько минут, после сразу добавляем фарш, соль, перец и перемешиваем.

2. Вливаем вино, бульон, мякоть томатов. А также веточку розмарина. Тушим под крышкой – минимум 30 минут.

3. Тем временем отвариваем макароны до состояния аль денте. Добавляем немного воды из-под пасты в соус, перемешиваем и добавляем макароны.

Перед подачей посыпьте сыром и зеленью!

