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Ирландское рагу из кабачков: рецепт легкого блюда из кабачка, которое всегда получается разным
Ирландское рагу – рагу из всего, что есть дома хотите мясное, хотите с колбасками, хотите – просто овощное. Вся суть блюда в том, что овощи нужно просто порезать и тушить 15 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного рагу из кабачков, картофеля и капусты.
Ингредиенты:
- капуста – разная
- кабачки
- лук
- морковь
- картофель
- кетчуп или томатная паста
- специи
- масло сливочное
Способ приготовления:
1. Овощи помойте, порежьте, все обжариваем, добавляем немного воды, тушим минут 15-20.
2. После закипания, добавляем томатную пасту и тушим до готовности.
3. В конце обязательно кусочек сливочного масла прямо в тарелку.
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