Ирландское рагу из кабачков: рецепт легкого блюда из кабачка, которое всегда получается разным

Ирландское рагу – рагу из всего, что есть дома хотите мясное, хотите с колбасками, хотите – просто овощное. Вся суть блюда в том, что овощи нужно просто порезать и тушить 15 минут.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного рагу из кабачков, картофеля и капусты.

Ингредиенты:

капуста – разная

кабачки

лук

морковь

картофель

кетчуп или томатная паста

специи

масло сливочное

Способ приготовления:

1. Овощи помойте, порежьте, все обжариваем, добавляем немного воды, тушим минут 15-20.

2. После закипания, добавляем томатную пасту и тушим до готовности.

3. В конце обязательно кусочек сливочного масла прямо в тарелку.

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