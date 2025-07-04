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Ирландское рагу из кабачков: рецепт легкого блюда из кабачка, которое всегда получается разным

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
453
Ирландское рагу из кабачков: рецепт легкого блюда из кабачка, которое всегда получается разным

Ирландское рагу – рагу из всего, что есть дома хотите мясное, хотите с колбасками, хотите – просто овощное. Вся суть блюда в том, что овощи нужно просто порезать и тушить 15 минут.

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Ирландское рагу из кабачков: рецепт легкого блюда из кабачка, которое всегда получается разным

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного рагу из кабачков, картофеля и капусты.

Ирландское рагу из кабачков: рецепт легкого блюда из кабачка, которое всегда получается разным

Ингредиенты:

  • капуста – разная 
  • кабачки
  • лук 
  • морковь 
  • картофель 
  • кетчуп или томатная паста
  • специи
  • масло сливочное

Способ приготовления: 

1. Овощи помойте, порежьте, все обжариваем, добавляем немного воды, тушим минут 15-20.

Ирландское рагу из кабачков: рецепт легкого блюда из кабачка, которое всегда получается разным

2. После закипания, добавляем томатную пасту и тушим до готовности.

Ирландское рагу из кабачков: рецепт легкого блюда из кабачка, которое всегда получается разным

3. В конце обязательно кусочек сливочного масла прямо в тарелку.

Ирландское рагу из кабачков: рецепт легкого блюда из кабачка, которое всегда получается разным

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