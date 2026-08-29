Иностранным добровольцам хотят упростить процедуру легализации в Украине: правительство подготовило законопроект

Правительство Украины одобрило законопроект, укрепляющий правовую защиту иностранцев и лиц без гражданства, вступивших на защиту государства. Документ предусматривает изменения в правилах их пребывания в Украине после завершения военного контракта.

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В частности, законопроект предлагает увеличить с трех до шести месяцев срок законного временного проживания в Украине после завершения службы. Проект также предусматривает зачет периода военной службы в пятилетний срок проживания, необходимый для получения разрешения на иммиграцию.

По окончании военного контракта иностранные добровольцы и лица без гражданства получат больше времени для урегулирования своего правового статуса. Срок законного временного проживания планируется увеличить с трех до шести месяцев.

Отдельно предусмотрено изменение в отношении срока проживания для получения разрешения на иммиграцию. В пятилетний период будет засчитываться время, в течение которого человек проходил военную службу.

Документы для выезда

Законопроект также предусматривает введение удостоверения иностранца для выезда за границу. Такой документ смогут получать люди, которые из-за угрозы или политических обстоятельств не могут получить или обменять паспорт в стране своего происхождения.

Ожидается, что законопроект рассмотрит Верховная Рада. Для вступления в силу предложенные изменения должны быть одобрены парламентом.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские защитники из 1-го мотопехотного батальона "Воины Света" 57-й отдельной мотопехотной бригады провели успешную ротацию сослуживцев на Вовчанском направлении. В частности, на позициях сменили бойцов, которые удерживали там оборону пять месяцев.

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