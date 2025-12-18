'Инклюзивный дом – вот достойное решение': блогер о скандале ПриватБанка с ветераном

Украинский блогер Наумович обратил внимание на историю ветерана российско-украинской войны, который потерял все конечности и столкнулся с унизительным обслуживанием в отделении ПриватБанка в Киеве.

Видео дня

Об этом он написал в своем посте в Facebook.

По словам блогера, при попытке восстановить кредитную карту работник банка предложил военному "взять карточку в руку" и держать ее возле лица для фото, несмотря на очевидное физическое состояние клиента. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс.

После публичной огласки ПриватБанк признал ошибку, извинился перед ветераном, посетил его в больнице и пообещал изменить внутренние процедуры на более инклюзивные. В то же время Наумович отмечает, что формальных извинений и изменений регламентов недостаточно.

"Лечением, протезированием и реабилитацией парня уже занимается патронатная служба "Ангелы" Третьего армейского корпуса. Это и без банков работает. Но есть базовая потребность, которую никто не закрывает – жилье", – отметил блогер.

Наумович призвал ПриватБанк не дублировать работу волонтеров, а взять на себя реальную ответственность – помочь ветерану получить полностью оборудованный инклюзивный дом под Киевом, адаптированный под его потребности.

"Для большого государственного банка это небольшие средства. Для раненого воина – это вопрос достоинства, безопасности и возможности жить самостоятельно после выписки из больницы. Это было бы настоящее извинение и образцовый кейс", – подчеркнул он.