Имеют ли право на блокпосту или во время общения с ТЦК проверять телефон: подробное объяснение

Ситуации, когда полицейские или сотрудники ТЦК просят гражданина показать содержимое мобильного телефона, в последнее время происходят все чаще. Особенно это актуально во время проверок документов, на блокпостах или при фиксации различных правонарушений, в том числе касающихся деятельности ТЦК.

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Нередко граждане слышат требование открыть галерею, показать переписку или видеозаписи, однако сам по себе факт общения с правоохранителями не означает, что они автоматически получают право копаться в вашем гаджете. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Телефон защищен Конституцией

Украинское законодательство четко разграничивает полномочия силовиков и право граждан на личную жизнь. Прежде всего, важно помнить о фундаментальных правах. Статья 31 Конституции Украины гарантирует каждому тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции.

Современный смартфон – это не просто средство связи, а цифровой сейф, где хранятся личные чаты, электронная почта, фотографии, банковские приложения, документы и геолокация. Именно поэтому правоохранители не имеют права требовать разблокировать телефон исключительно по собственному желанию. Такое вмешательство допускается только в строго предусмотренных законом случаях.

Почему на блокпостах просят показать телефон

В условиях военного положения повышенное внимание к смартфонам связано с рисками национальной безопасности. Правоохранители и военные отслеживают факты фиксации перемещения военной техники, мест дислокации ВСУ или результатов ракетных ударов. За несанкционированное распространение такой информации предусмотрена жесткая уголовная ответственность (статья 114-2 УК Украины).

Порядок осуществления мер во время военного положения регулируется Постановлением Кабмина № 1456, которое позволяет уполномоченным лицам досматривать вещи. Однако закон снова говорит именно об осмотре речей, а не о тотальном доступе к личным цифровым данным. Если человека просят показать конкретное последнее фото или видео (чтобы убедиться, что вы не снимали объект критической инфраструктуры), это не дает права силовикам бесконтрольно заходить в личные чаты.

Когда проверка смартфона законна

Существует лишь несколько законных оснований, при которых правоохранители могут получить доступ к информации в телефоне. Если гражданин сам добровольно разблокировал устройство и показал то, что просит проверяющий, факт нарушения закона отсутствует.

Кроме того, криминальный процессуальный кодекс (КПК) Украины строго регламентирует работу с электронными доказательствами. Во время официального обыска (ст. 234–236 КПК) телефон могут изъять, если он имеет значение для дела. Дальнейший доступ к информации регулируется статьями 159 (временный доступ к вещам и документам) и 264 КПК.

Если у уполномоченного лица есть веские основания полагать, что вы осуществляли запрещенную съемку, а вы отказываетесь сотрудничать, это может стать поводом для вашего задержания, доставления в отдел полиции и последующего изъятия гаджета согласно процедуре. Но даже в этом случае полный осмотр телефона "на коленке" без протокола и понятых является нарушением.

Как обжаловать незаконные действия

Если полицейские или сотрудники ТЦК принудительно отобрали телефон, заставили его разблокировать или угрожали, такие действия можно и нужно обжаловать.

Жалобу можно направить руководителю соответствующего подразделения Национальной полиции, Департамент внутренней безопасности Нацполиции, а также в органы прокуратуры или Государственное бюро расследований, если со стороны сотрудников имели место явные признаки превышения служебных полномочий.

В случае давления человек имеет право требовать составления официальных протоколов, привлекайте адвоката и фиксируйте данные сотрудников (номера жетонов, фамилии, номера машин).

Напомним, вечером 8 июля во Львове возник конфликт между сотрудниками территориального центра комплектования и местными жителями. Инцидент произошел в Сихове во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации. На месте собралась толпа, вспыхнула массовая потасовка, которая завершилась опрокидыванием служебного автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, Днепровской области 50-летний мужчина взорвал гранату во время проверки документов в ТЦК. В результате взрыва ранения получили полицейский, военнослужащий районного ТЦК и СП, а также сам мужчина.

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