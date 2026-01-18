Имел шесть боевых штурмов: на Полтавщине попрощались с военным Маратом Нуделем. Фото

В четверг, 16 января, в Кременчуге (Полтавская область) в последний путь провели воина Марата Нуделя. Защитник умер 11 января от болезни сердца.

Видео дня

По данным местных СМИ, церемонию прощания с военнослужащим провели в Свято-Николаевском соборе города. У умершего остались мать и сын.

Жизненный путь воина

Марат Нудель родился 20 сентября 1987 года в Кременчуге. Учился в гимназии № 7, затем в училище № 29. После этого работал на Крюковском вагоностроительном заводе и на Кременчугском заводе дорожных машин.

В ряды ВСУ Марат присоединился в апреле 2022 года. Сначала присоединился к морской пехоте, где принял участие в 6 боевых штурмах. Затем был переведен в подразделение обеспечения.

"Это был очень хороший парень. У него награды есть, "Золотой крест" за отвагу. У него было шесть штурмов. А выйти из боевого штурма – это просто какое-то чудо. После этих событий его и перевели к нам", – рассказал его командир с позывным "Граф".

Марат Нудель имел звание старшего солдата и занимал должность такелажника такелажного отделения такелажного взвода роты материального обеспечения. За отвагу получил награду "Золотой крест".

Жизнь защитника оборвалась 11 января из-за болезни сердца. После панихиды защитника похоронили на Свиштовском кладбище в мемориальном секторе почетных захоронений защитников и защитниц Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на Черниговщине17 января провели в последний путь защитника Богдана Струца. Свой последний бой воин принял на Запорожском направлении 7 января.

Также на войне погиб 28-летний защитник из Буковины. Тарас Куцак добровольно стал в ряды Вооруженных сил Украины весной 2024-го, недавно он принял свой последний бой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!