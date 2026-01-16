Без отца остался маленький сын: на войне погиб 28-летний защитник с Буковины. Фото

На войне погиб защитник из Буковины Тарас Куцак. Мужчина добровольно стал в ряды Вооруженных сил Украины весной 2024-го, недавно же он принял свой последний бой.

Дома папу ждал двухлетний сын. О потере сообщили в Новоселицком городском совете и в Котелевском лицее, где учился Герой и где работает учительницей его мама.

Что известно о Герое

Родился Тарас Куцак 2 мая 1997 года в селе Котелево.

"Окончил Котелевскую школу с золотой медалью, буковинский вуз, стал высококлассным специалистом в области компьютерных технологий. Некоторое время преподавал в родной школе английский язык. Вместе с женой Екатериной воспитывал сыночка Арсения. Был честным и порядочным человеком с высокой гражданской позицией, верным мужем, нежным папой, замечательным сыном, заботливым хозяином, добрым братом, почтительным племянником, хорошим другом", – указано в сообщении на странице Котелевского лицея в Facebook.

Весной 2024 года Тарас Куцак принял решение стать в ряды Вооруженных сил Украины и добровольцем отправился на фронт.

"Он нес службу в 47-й отдельной механизированной бригаде. Делал то, что считал правильным и достойным настоящего мужчины. Его подвиг — пример истинного патриотизма и самопожертвования ради будущего нашего государства", – рассказали в Новоселицком городском совете.

Недавно Герой принял свой последний бой. Ни дата смерти, ни участок фронта, где оборвалась жизнь Тараса Куцака, в сообщениях о его гибели не указываются.

Весной воину должно было исполниться 29 лет.

Дома его ждали жена, маленький сын, которому всего 2 года, сестра и родители.

"Разделяем боль невосполнимой утраты вместе с семьей, близкими и собратьями. Память о Герое навсегда останется в наших сердцах – как вечное напоминание о том, какой невероятной ценой нам дается каждый новый день. О дате и времени встречи Героя будет сообщено дополнительно. Вечная память и слава Герою Украины", – отметили в Новоселицком горсовете.

