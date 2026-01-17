Пал в бою за Украину: на Черниговщине попрощаются с воином, который погиб на Запорожском направлении. Фото

На Черниговщине 17 января проведут в последний путь защитника Богдана Струця. Свой последний бой воин принял на Запорожском направлении 7 января.

В конце февраля ему должно было исполниться 30 лет. О потере сообщили в Бахмачском городском совете.

Что известно о Герое

В городе Бахмач, что на Черниговщине, накануне, 16 января, встречали земляка-воина, вернувшегося домой на щите.

"Опять черная птица войны принесла страшную и болезненную весть: на фронте погиб наш земляк, бахмачанин — Богдан Григорьевич Струць", – сообщили в горсовете Бахмача.

Там рассказали, что родился Богдан Струць 28 февраля 1996 года.

"Учился в Бахмачской ООШ № 5. С детства был активным, целеустремленным, увлекался спортом — особенно футболом. Параллельно посещал ДЮСШ, представлял город на различных соревнованиях, всегда играл с задором и верой в команду", – говорится в сообщении.

Высшее образование Богдан получил в Сумском государственном университете: выпустился с дипломом по специальности "Экономика и менеджмент". Однако с этой профессией свою жизнь он не связал: после обучения работал сборщиком вентиляционных систем в компании "Vents", впоследствии — на металлобазе "Vartis" в городе Вишневое.

22 июня 2025 года Богдана Струця мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины.

Родную землю он защищал в должности мастера отделения ударных беспилотных авиационных комплексов штурмового батальона.

"Верный военной присяге и украинскому народу, мужественно и до последнего вздоха выполнял свой долг. 7 января 2026 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении Богдан погиб в бою за Украину, ее свободу и независимость... Война продолжает множить горе, забирая самых дорогих, вырывая из жизни молодых, сильных, искренних — цвет украинской нации. Выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям и побратимам Защитника", – писали в Бахмачском горсовете.

Прощание с Героем состоится в субботу, 17 января, в Бахмаче. В громаде объявлен двухдневный траур по воину.

