Имел многочисленные награды: на фронте погиб молодой офицер со Львовщины

Защищая Украину, погиб молодой воин из Львовщины Руслан Загурский. Защитник сдерживал оккупантов на Запорожском, Южно-Слобожанском и Донецком направлениях, свой последний бой младший лейтенант принял 30 сентября.

Дома его ждала семья и любимая девушка. О потере сообщил начальник отдела "Офис Львовской громады в городе Винники" Львовского городского совета Богдан Шустер.

Что известно о Герое

Родился Руслан Загурский в городе Винники Львовской области 4 июля 1998 года. Там окончил школу, далее же выучился на повара-официанта во Львовском профессиональном колледже пищевых технологий и бизнеса Национального университета пищевых технологий.

Впоследствии молодой человек поступил в Межрегиональную Академию управления персоналом, где изучал правоведение. Однако завершить обучение Руслан не успел – из-за войны.

"Руслан увлекался мотоспортом, автомобилями и вождением, также профессионально занимался дзюдо. Любил музыку, играл на фортепиано, увлекался катанием на лыжах и игрой в футбол. Особенно любил животных, а больше всего – собак. Отличался чуткостью, добротой и заботливостью, был отважным, смелым и стойким, всегда готовым помочь. Коммуникабельный и общительный, он легко находил общий язык с людьми", – пересказал Шустер слова родных и близких Героя.

На защиту родной земли Руслан Загурский стал с начала полномасштабного вторжения России.

"С простого солдата, благодаря настойчивости и отваге, поднялся до звания младшего лейтенанта. Защищал территориальную целостность и суверенитет Украины на Запорожском, Южно-Слобожанском и Донецком направлениях в составе 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Награжден многочисленными наградами", – говорится в сообщении.

30 сентября воин принял свой последний бой.

Дома Руслана Загурского ждали родители, дедушка с бабушкой, двое братьев и сестра, а также любимая девушка, с которой он так и не успел создать семью.

Сейчас Герой на щите возвращается домой

Панихида начнется в воскресенье, 5 октября в 19.00 в храме Владимира и Ольги по ул. Шевченко, 2, что в Винниках.

Похоронят же Руслана в понедельник, 6 октября, во Львове.

