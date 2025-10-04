Мать потеряла второго сына: на фронте погиб 32-летний защитник из Житомира. Фото

В Житомире 2 октября провели в последний путь 32-летнего военного Романа Тарасенко. Он стал на защиту Украины в 2024-м, а в марте этого года пропал без вести на российской Курщине, где принимал участие в операции Сил обороны.

В боях с врагом также погиб родной брат Романа, его же самого дома ждали две дочери. О Герое рассказали в Житомирском городском совете.

Что известно о Герое

В четверг, 2 октября, в Житомире попрощались с защитником Романом Тарасенко. Его последний путь домой растянулся на долгих семь месяцев: последний бой 32-летний воин принял на Курщине 2 марта 2025-го, с тех пор считался пропавшим без вести.

В Житомирском горсовете рассказали, что Роман Тарасенко родился в селе Бараши на Житомирщине в многодетной семье. Начальное образование получил в местной школе. Когда же семья перебралась в Житомир – закончил общеобразовательную школу №32 (ныне — лицей №32)

После школы Роман Тарасенко выучился на автослесаря-наладчика в Профессиональном колледже технических инноваций. Однако жизнь посвятил совсем другой профессии.

"Роман всегда стремился развиваться и быть полезным обществу. Он закончил Житомирскую академию полиции, стал кинологом в кинологическом центре ГУНП в Житомирской области. Работал вместе с братом на стройке, занимался спортом, любил плавание, животных и природу. Его доброжелательность, открытость и искренность делали его душой компании. Он всегда там, где нужна помощь, поддержка другим", – рассказали в горсовете Житомира.

Там добавили, что особое место в жизни защитника занимала семья.

"Самой большой гордостью и любовью Романа были его дочери – София и Валентина. Для них он мечтал построить собственный дом, подарить счастливое и мирное детство", – указано в сообщении.

В 2024 году Роман стал на защиту Украины в составе отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Он боролся мужественно и преданно, делая все возможное, чтобы приблизить победу. За отвагу награжден медалью "Ветеран войны – участник боевых действий". 2 марта 2025 года Воин героически погиб, выполняя боевое задание по защите Родины. Только через семь месяцев Герой на щите вернулся домой – в родной Житомир. В вечной скорби мама, дочери, родные, друзья и побратимы. Его жизнь – пример мужества, доброты и любви к ближним", – подчеркнули в Житомирском горсовете.

Мама защитника в долгие месяцы неизвестности пыталась отыскать сына, оставляя сообщения о нем в специализированных группах в соцсетях. Она писала, что Роман исчез в Суджанском районе Курской области.

Недавно же получила страшную весть, которая положила конец надеждам на возвращение сына живым.

"Я горжусь тобой, мой Ангел. Никогда не забуду. Завтра я попрощаюсь с тобой, но моя душа не может с этим смириться, а боль рвет ее в клочья. У меня двойная боль, потому что за один год я похоронила двух сыновей — Игоря и Рому. Люблю вас, мои родненькие. Царство вам Небесное и вечный покой", — написала Валентина Светлова накануне похорон своего сына-Героя.

А сестра Романа подчеркнула, что он навсегда останется для семьи героем и примером мужества.

"Страшное известие потрясло нашу семью. Мой брат Тарасенко Роман Николаевич погиб на войне, отдав свою жизнь за Украину. Он погиб 2 марта, и только сейчас нам вернули его тело. На этой неделе состоятся похороны. Невыносимо осознавать, что больше не смогу его обнять, услышать голос или разделить простые радости жизни. Он навсегда останется для нас героем и примером мужества. Покойся с миром, брат. Твоя жертва и память будут жить в наших сердцах вечно", — написала она 29 сентября.

Похоронили Героя Романа Тарасенко на Аллее Славы Корбутовского городского кладбища.

