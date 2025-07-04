Имеет защищенные каналы связи: к эксплуатации в ВСУ допустили новый дрон R34-T с лазерным наведением. Фото

В Украине к эксплуатации в подразделениях Сил обороны допустили новый БпЛА R-34-T. Он способен осуществлять лазерное целеуказание, имеет защищенные каналы связи и устойчивость к воздействию РЭБ.

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Предназначен новый беспилотник для лазерной подсветки целей для высокоточного поражения их управляемыми боеприпасами. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны Украины.

"Украинский беспилотный летательный аппарат R-34-T, способный осуществлять лазерное целеуказание, официально допущен к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины. Дрон разработан по заказу Вооруженных сил Украины, успешно прошел все этапы испытаний и готов к выполнению боевых задач. Его основная функция – лазерная подсветка целей для высокоточного поражения управляемыми боеприпасами, в частности артиллерийскими и авиационными", – говорится в сообщении.

В МОУ рассказали, что благодаря лазерному целеуказанию дрон позволяет существенно повысить эффективность применения управляемых боеприпасов, в частности на больших расстояниях и в условиях активной противовоздушной защиты противника.

Кроме того, БПЛА имеет защищенные каналы связи, модульную архитектуру и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Дрон позволяет эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, минимизировать расходы боеприпасов и снижать риски для операторов и боевых подразделений", – подчеркнули в Минобороны.

Напомним, ранее в МОУ сообщили об официальном допуске к эксплуатации в войсках наземного робота с гранатометом. Новый дистанционно-управляемый боевой модуль "ШАБЛЯ МК19(М)" предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 мм.

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