ИИ-обучение от Google для 20 000 украинцев: открыта регистрация на бесплатную программу

Ольга Ганюкова
В Украине стартовала новая масштабная образовательная инициатива в сфере искусственного интеллекта. Google запускает бесплатную программу обучения для 20 000 украинцев, которая должна помочь овладеть современными цифровыми навыками.

Проект направлен на повышение профессиональной конкурентоспособности и карьерное развитие участников. Об этом сообщается в официальном блоге Google Украина.

Согласно исследованию Gradus Research, около 85% украинцев уже используют инструменты искусственного интеллекта, а данные Coursera свидетельствуют, что владение ИИ-навыками напрямую влияет на уровень доходов специалистов.

На этом фоне Google открыл новый набор на программу "Сертификация Google по профессиональному использованию ИИ", которая реализуется на платформе Coursera.

Инициатива предусматривает предоставление 20 000 бесплатных лицензий. Это третья волна программы – в рамках предыдущих этапов более 10 000 украинцев уже прошли обучение. Реализация проекта происходит при поддержке Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Программа разработана экспертами Google и охватывает ключевые направления использования искусственного интеллекта. Среди них – базовые принципы работы ИИ, креативные индустрии и коммуникации, аналитика данных и разработка цифровых продуктов с использованием ИИ-инструментов.

Учебный курс состоит из семи модулей, каждый из которых можно пройти примерно за час. Весь курс занимает менее 10 часов и доступен для прохождения в собственном темпе. Программа также включает практические задания, моделирующие реальные рабочие ситуации.

Участники программы получат бесплатный доступ к курсу, официальные сертификаты после окончания учебы и возможность получить прикладной опыт через более 20 практических кейсов в сфере ИИ. Дополнительно предусмотрен бонус — 90 дней бесплатного доступа к Google AI Pro, который включает расширенные возможности Gemini в сервисах Gmail, Google Docs и Google Sheets, а также 5 ТБ облачного хранилища.

В первую неделю обучения, 6 мая в 17:00, состоится вводный вебинар, посвященный использованию искусственного интеллекта в работе и повседневной жизни. К участию привлекут экспертов Google и выпускников предыдущих программ, которые уже работают с ИИ-инструментами.

Регистрация продлится с 21 апреля по 25 мая. Доступ к обучению предоставляется через партнерские организации, среди которых Украинский ветеранский фонд, Veteran Hub, Киевская школа экономики, EdEra, ОО "Дівчата", Ресурсный центр ГУРТ, Inscience, Харьковский ІТ Кластер, Украинская образовательная платформа и ІСАР Єднання.

Приоритет при отборе будет предоставляться ветеранам, военнослужащим, членам их семей, а также женщинам, которые стремятся развиваться в сфере технологий.

Чтобы присоединиться к программе, необходимо выбрать партнерскую организацию, заполнить регистрационную форму и дождаться инструкций. Прямая регистрация на Coursera на этом этапе не нужна.

Обучение и получение сертификатов продлится до середины июля. Количество мест ограничено, поэтому организаторы призывают подавать заявки без промедлений.