Их почти не осталось: редкие украинские фамилии, которые вызовут улыбку

Фамилии исторически связывали с ремеслом или профессией – например, Маляр, Крамар, местожительством – Волох, Задорожный или именем предка – Василенко, Иванюк. Также люди вдобавок к имени давали соседям определенную выразительную характеристику, а после 1632 г., когда эти прозвища стали фиксировать документально, начали возникать и родовые фамилии.

В связи с тем, что львиная доля фамилий возникла на основе шутливых прозвищ, до сих пор можно встретить интересные варианты. OBOZ.UA собрал редкие и забавные фамилии, которые вызовут улыбку.

Самые интересные прозвища возникли во времена казачества. Уникальные фамилии образовались из сочетания двух слов:

Убийвовк;

Неїжборщ;

Недайкаша;

Непийвода;

Небийбаба;

Паливода;

Нагнибіда;

Перебийніс.

Интересные фамилии возникли на основе особенностей характера или внешности:

Горбиніс;

Хропач;

Дрімайло;

Сопель;

Слинюк.

Улыбку вызывают и фамилии:

Лиходід – в Украине насчитывается 864 носителя фамилии, больше всего – в Таврическом регионе;

Вихлопень – большинство из них проживает в Галиции;

Псяр – чаще всего встречается на Слобожанщине;

Безмозкий – регион распространения: Запорожская и Днепропетровская области;

Заваликут – встречается в Киеве;

Лізун – эта фамилия также распространена на Приднепровье;

Загубипалець – больше всего носителей проживают в Крыму;

Куропась – одна из самых редких фамилий, потому что ее имеют только 38 украинцев;

Пірникозу – такую фамилию имеют 13 человек, большинство из которых проживают на Подолье.

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