newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Их почти не осталось: редкие украинские фамилии, которые вызовут улыбку

Алина Милсент
Новости. Общество
1 минута
798
Их почти не осталось: редкие украинские фамилии, которые вызовут улыбку

Фамилии исторически связывали с ремеслом или профессией – например, Маляр, Крамар, местожительством – Волох, Задорожный или именем предка – Василенко, Иванюк. Также люди вдобавок к имени давали соседям определенную выразительную характеристику, а после 1632 г., когда эти прозвища стали фиксировать документально, начали возникать и родовые фамилии.

В связи с тем, что львиная доля фамилий возникла на основе шутливых прозвищ, до сих пор можно встретить интересные варианты. OBOZ.UA собрал редкие и забавные фамилии, которые вызовут улыбку.

Самые интересные прозвища возникли во времена казачества. Уникальные фамилии образовались из сочетания двух слов:

  • Убийвовк;
  • Неїжборщ;
  • Недайкаша;
  • Непийвода;
  • Небийбаба;
  • Паливода;
  • Нагнибіда;
  • Перебийніс.

Интересные фамилии возникли на основе особенностей характера или внешности:

  • Горбиніс;
  • Хропач;
  • Дрімайло;
  • Сопель;
  • Слинюк.

Улыбку вызывают и фамилии:

  • Лиходід – в Украине насчитывается 864 носителя фамилии, больше всего – в Таврическом регионе;
  • Вихлопень – большинство из них проживает в Галиции;
  • Псяр – чаще всего встречается на Слобожанщине;
  • Безмозкий – регион распространения: Запорожская и Днепропетровская области;
  • Заваликут – встречается в Киеве;
  • Лізун – эта фамилия также распространена на Приднепровье;
  • Загубипалець – больше всего носителей проживают в Крыму;
  • Куропась – одна из самых редких фамилий, потому что ее имеют только 38 украинцев;
  • Пірникозу – такую фамилию имеют 13 человек, большинство из которых проживают на Подолье.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда в Украине появились фамилии, связанные с цветами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.