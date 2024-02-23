Их почти не осталось: редкие украинские фамилии, которые вызовут улыбку
Фамилии исторически связывали с ремеслом или профессией – например, Маляр, Крамар, местожительством – Волох, Задорожный или именем предка – Василенко, Иванюк. Также люди вдобавок к имени давали соседям определенную выразительную характеристику, а после 1632 г., когда эти прозвища стали фиксировать документально, начали возникать и родовые фамилии.
В связи с тем, что львиная доля фамилий возникла на основе шутливых прозвищ, до сих пор можно встретить интересные варианты. OBOZ.UA собрал редкие и забавные фамилии, которые вызовут улыбку.
Самые интересные прозвища возникли во времена казачества. Уникальные фамилии образовались из сочетания двух слов:
- Убийвовк;
- Неїжборщ;
- Недайкаша;
- Непийвода;
- Небийбаба;
- Паливода;
- Нагнибіда;
- Перебийніс.
Интересные фамилии возникли на основе особенностей характера или внешности:
- Горбиніс;
- Хропач;
- Дрімайло;
- Сопель;
- Слинюк.
Улыбку вызывают и фамилии:
- Лиходід – в Украине насчитывается 864 носителя фамилии, больше всего – в Таврическом регионе;
- Вихлопень – большинство из них проживает в Галиции;
- Псяр – чаще всего встречается на Слобожанщине;
- Безмозкий – регион распространения: Запорожская и Днепропетровская области;
- Заваликут – встречается в Киеве;
- Лізун – эта фамилия также распространена на Приднепровье;
- Загубипалець – больше всего носителей проживают в Крыму;
- Куропась – одна из самых редких фамилий, потому что ее имеют только 38 украинцев;
- Пірникозу – такую фамилию имеют 13 человек, большинство из которых проживают на Подолье.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда в Украине появились фамилии, связанные с цветами.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.