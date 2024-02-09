Как в Украине появились 'цветные' фамилии: интересная история происхождения

Исторически фамилии возникли на основе прозвищ, с учетом определенных особенностей характера или внешности. Мужчину с рыжими волосами начинали звать Руденко, а имевший выдающийся нос часто становился Носенком. Отдельные категории фамилий возникли от профессий – Столяренко, Маляр или местностей, откуда происходил кто-то из предков – Чех, Грек.

Интересна история появления "цветных фамилий". Детали рассказала генеалогиня Ольга Михайличенко, исследующая фамилии более 15 лет.

Образовавшись от черт характера, внешности, ремесел или топонимики, фамилии со временем деформировались, переписывались, видоизменялись и даже поэтизировались. Например, в народном творчестве Мороз мог стать Морозенко, Сокол – Соколенко и т.д.

Фактически большинство украинцев носят так называемое прозвище, которым сотни лет назад наделили далекого предка. Давнейшие родовые имена возникли еще в языческие времена и были связаны с поклонением силам природы.

А некоторым украинцам давали фамилию исключительно за индивидуальные особенности. Так, в частности, появились "цветные" фамилии.

Фамилия Красный имеет две теории происхождения. Согласно первой, ее начали употреблять из-за того, что человек, получивший такое прозвище, был красивым, то есть "красным". Некоторые исследователи говорят, что фамилия могла возникнуть и из-за цвета кожи – например, человек мог часто краснеть из-за давления или индивидуальных особенностей.

Фамилии Жовтий (Жовтенко, Жовтюк и все производные) или Синеватый также могли быть производными от цвета кожи или предпочтений предка, например, если он любил какой-то оттенок и часто одевал определенную одежду.

Конечно, каждое прозвище и каждая фамилия – индивидуальны, и чтобы лучше понять историю происхождения следует глубже изучить свою родословную.

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