Идеально подойдут для семьи с детьми: топ-3 самых послушных пород собак

Дрессировщик собак и специалист по поведению животных Уилл Атертон поделился тремя породами, у которых он редко видит проблемы с поведением.

Лучшей породой в мире по поведению и послушанию, по его словам, являются лабрадоры-ретриверы. Самая большая проблема, которая может возникнуть с ними, это их склонность дергать за поводок, пишет Express.

Специалист заверил, что такой изъян поведения можно легко исправить с помощью правильной дрессировки. Он объяснил, что эти собаки ведут себя так из-за того, что они очень общительны, и им вечно нужно быстрее добраться до людей и других четвероногих.

Еще одна чрезвычайно послушная порода – английский мастиф. Атертон охарактеризовал его как "спокойного". Он считает, что они являются "идеальными" домашними собаками.

Третья порода в этом списке – кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Это маленькая, общительная порода собак, известная своим нежным характером и преданностью. Они прекрасно подходят для семей, активных или пожилых людей, легко адаптируются к различным условиям жизни.

Эти собаки лишены агрессии и очень покладистые. Они любят быть рядом со своими хозяевами и с радостью подстраиваются под их ритм жизни. Они ориентированы на комфорт и идеально подходят в качестве компаньонов.

