Идеально подходили: почему в СССР спецслужбы носили кожаные куртки

Когда мы говорим о первых послереволюционных годах существования СССР и вспоминаем спецслужбы новосозданного государства, на ум приходит весьма характерный образ – кожаная куртка, фуражка и револьвер. Но почему именно так выглядел сотрудник ВЧК, а впоследствии НКВД?

Ответ дают авторы YouTube-канала "Историк". Они указывают, что такой внешний вид не был официальной формой, а возник по практическим и историческим причинам.

Кожаная куртка начала восприниматься как элемент рабочей одежды еще со времен Российской Империи. Тогда их использовали шоферы, механики и военные бронеподразделений. Это объяснялось просто: при работе с техникой обычная ткань быстро загрязнялась маслом и почти не поддавалась очистке. Зато кожаные куртки были практичными – они не промокали, хорошо сохраняли тепло и легко очищались. Их закупали за рубежом, поэтому они считались довольно дорогими.

Свою эффективность эта одежда доказала и во время Первой мировой войны, когда стала популярной даже среди гражданского населения. Хотя позволить себе куртку из кожи могли далеко не все.

После революции 1917 года новая власть столкнулась с проблемой обеспечения армии и силовых структур одеждой. Полноценную новую форму начали разрабатывать только через год, поэтому некоторое время разрешалось носить униформу царской армии без знаков отличия. В то же время большевикам достались большие запасы кожаных курток со складов, и именно их начали массово выдавать чекистам, командирам Красной армии и партийным работникам.

В этот период большевики создали ВЧК – орган, призванный бороться с контрреволюцией и саботажем. Его возглавил Феликс Дзержинский, который получил широкие полномочия, в частности право на репрессии. Именно тогда в обществе появился образ так называемых "кожаных людей" – представителей карательных органов в характерной одежде.

Конечно, баллов такой одежде добавляла и ее практичность. Как убеждают историки и подсказывает опыт, на вычиненной коже не заводились вши, которые переносили опасные болезни, в частности тиф. Кроме того, поверхность кожи было легче очищать от различных загрязнений, в том числе крови.

Впрочем, ключевая причина была значительно проще. "Основной причиной, почему чекисты носили кожаные куртки, было то, что у них просто не было ничего другого", – объясняют авторы канала. Фактически сотрудники спецслужб вынуждены были донашивать то, что осталось от предыдущей эпохи.

Таким образом, кожаная куртка стала не столько элементом формы, сколько символом времени – сочетанием типичного советского дефицита, практичности и жесткой политики первых лет коммунистической власти.

