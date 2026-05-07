Почему в СССР было так много железных гаражей: почти все – коричневые

Даже сейчас в некоторых городах Украины можно увидеть металлические гаражи времен СССР. Ими застраивали целые "гаражные кварталы" с рядами, проездами и импровизированными улицами и почти все сооружения красили в одинаковый коричнево-рыжий цвет.

Но почему именно такую краску использовали для гаражных конструкций? OBOZ.UA разбирался в причинах такого выбора.

На самом деле все было довольно просто – люди брали то, что было в доступе. А в Союзе самой распространенной и дешевой краской считался железный сурик. Для его изготовления смешивали оксид железа с лаком. Такой краской покрывали грузовые вагоны, баржи, металлические конструкции мостов и другие объекты, которые должны были выдерживать осадки и противостоять коррозии. Именно поэтому они все имели этот одинаковый печальный ржавый цвет, который устойчиво ассоциируется с СССР. Поэтому, когда заводы начали массово выпускать сборные металлические гаражи, выбор был понятным и очевидным – для них тоже начали использовать эту устойчивую и доступную, но очень непривлекательную краску.

Что касается массового строительства гаражных городков, то оно началось в 1960-х годах, когда у людей стало больше частного транспорта – "Москвичей", "Запорожцев", мотоциклов, а затем и "Жигулей". Но вместе с машинами появилась и другая проблема: автомобили во дворах регулярно обворовывали. Колеса, зеркала, фары или даже дворники были страшным дефицитом, поэтому их часто снимали и перепродавали.

При этом государство не спешило строить для граждан нормальные капитальные гаражи. К частной собственности относились настороженно, а разрешение на строительство кирпичного гаража получить было сложно. Землю под гаражные кооперативы выделяли в ограниченном количестве, поэтому люди искали обходные пути.

И выходом из ситуации стали сборные металлические гаражи. Формально они не считались капитальными сооружениями, поэтому контролировать их установку было труднее. Часто такие боксы собирали собственноручно: металл доставали "по знакомству" на заводах, а сварку заказывали у знакомых мастеров.

Для многих гараж был нужен не только для машины. В тесных советских квартирах катастрофически не хватало места, поэтому гаражи превращались в склады, мастерские и кладовые. Некоторые люди даже строили их еще до покупки автомобиля – "про запас" и, например, хранили в них консервацию и велосипеды.

Хотя власти и пресса регулярно критиковали такие гаражные массивы за неопрятный вид, сами автомобилисты считали их необходимостью. В результате железные коричневые боксы стали настолько привычным явлением, что надолго закрепились в городском пейзаже постсоветских стран. К счастью, сейчас их начали вытеснять более современные и лучше вписанные в ландшафт паркинги.

