И это не виляние хвостом! Топ-5 признаков того, что ваша собака больше всего любит вас

У собак есть свои способы выражения любви, и это не всегда происходит через очевидные жесты, такие как виляние хвостом или взволнованные приветствия.

К счастью, эксперты-кинологи из Pet MD обнаружили пять неочевидных признаков того, что ваша собака больше всего любит вас. "Исследования показывают, что собаки могут чувствовать любовь к своим хозяевам. Хотя их понимание любви может отличаться от нашего, основные механизмы чрезвычайно похожи", – объяснили они, пишет Express.

Поднятие бровей

У собак есть свой особый способ общения с нами — с помощью мимики. Одним из самых очевидных признаков их привязанности является классическая собачья улыбка, которая обычно означает, что они счастливы и довольны. Еще один едва заметный жест – поднятая внутренняя бровь, которая может свидетельствовать о любви.

Совместная кровать

"Сон – это уязвимое время для любого животного, но ваша собака не чувствует себя так, когда сворачивается калачиком рядом с вами. Исследования показывают, что собаки, которые имеют надежные отношения со своими хозяевами, лучше спят, когда они рядом", – поделился один из кинологов.

Зрительный контакт

Собаки используют зрительный контакт, чтобы особым образом связаться с нами. Нежный взгляд — это особый способ, которым собаки общаются с нами, подобно тому, как люди взаимодействуют друг с другом. Более того, мягкий зрительный контакт вашего песика вызывает высвобождение окситоцина, укрепляя вашу особую связь.

Прижимание

То, что собаки прижимаются мордочками к нам, — это больше, чем просто очаровательное проявление привязанности; это их способ предложить комфорт и связь. Исследования показывают, что такой физический контакт снижает уровень кортизола, основного гормона стресса в организме, как у людей, так и у собак.

Постоянное пребывание рядом

То, что собаки держатся рядом с вами, – это не просто привязка, это признак любви. Как стайные животные, они чувствуют себя безопаснее всего рядом со своим любимым человеком.

