И это не уксус: чем почистить стиральную машину от накопившейся грязи

Если ваша стиральная машина начала пахнуть затхлостью или выглядит грязной вокруг барабана и резинового уплотнителя, стоит взяться за ее очистку. Со временем остатки моющего средства, известковый налет и смягчитель ткани могут образовывать стойкий слой налета, который влияет на качество стирки.

Несмотря на то, что на рынке предлагается очень много химических средств, которые можно использовать для этого, лучше всего воспользоваться натуральным способом очистки. Для этого понадобится не популярный уксус, а обычная лимонная кислота, пишет OBOZ.UA.

Лимонная кислота происходит из кислых фруктов, таких как лимоны и апельсины, а ее коммерческая порошкообразная форма гораздо сильнее уксуса – идеально подходит для удаления чрезмерного накопления грязи, известкового налета и практически любых липких загрязнений, таких как жир, частицы пищи или слизистые остатки.

Это отличное средство для чистки и удаления накипи, которое удаляет минеральные отложения, мыльный налет и плесень, не оставляя агрессивных химических остатков.

Она особенно эффективна для растворения известкового налета, который уксус часто не может полностью удалить, что делает его идеальным для стиральных машин в регионах с жесткой водой.

Как это работает

После первого цикла полоскания налейте один стакан свежевыжатого лимонного сока и один стакан белого уксуса в барабан стиральной машины.

Кислота в лимонном соке поможет расщепить стойкие пятна и минеральные отложения, тогда как уксус растворит остатки моющего средства и дезодорирует стиральную машину.

Для лучших результатов следует повторять эту глубокую очистку раз в два-три месяца, в зависимости от того, как часто вы пользуетесь стиральной машиной.

