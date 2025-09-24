Как предотвратить неприятный запах и плесень в стиральной машине: одна простая задача

В стиральных машинах со временем могут образовываться неприятные запахи из-за плесени и грибка. Однако одно простое задание, выполненное за две секунды, может полностью предотвратить это.

Причиной появления этой проблемы обычно являются остатки моющего средства, волосы, мыльный налет и другой мусор. К счастью, существует простой способ полностью предотвратить образование запахов стиральной машины — и он очень легкий, пишет Express .

Если вы заметили, что ваша стиральная машина начинает пахнуть чем-то затхлым, это может сигнализировать о накоплении плесени, грибка или влаги.

Плесень, грибок и влага являются рассадником бактерий и грибков, которые могут вызвать появление неприятных запахов. Они не только создают дискомфорт в вашем доме, но и могут испортить запах вашей одежды.

Решение этой проблемы, действительно, простое. Это – обычное открытие дверцы стиральной машины после каждой стирки. Оно позволяет воздуху циркулировать вокруг машины, что предотвращает образование влаги в среде.

Вентиляция помогает предотвратить рост бактерий и грибков, которые могут вызвать появление неприятных запахов.

Также хорошим решением может быть запущенный время от времени цикл стирки с уксусом и содой.

