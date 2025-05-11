Хрустящие и вкусные домашние чебуреки с мясным фаршем: что обязательно добавить в тесто

Чебуреки – одно из самых сытных и легких в приготовлении блюд из теста. Для начинки лучше всего использовать мясной фарш, а также вкусно будет с сыром и зеленью.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных чебуреков, с мясных фаршем.

Ингредиенты:

Мука – 200 г муки

Окроп – 100 г

Масло – 20 г

Водка – 20 г

Для начинки:

Фарш – 300 г

Зелень

Специи (соль, перец)

Лук – 1 маленький

Чеснок – 2 зуб.

Много масла для жарки

Способ приготовления:

1. Тесто: к муке добавляем кипяток, уже смешанный с солью и маслом. Далее водку и все перемешаем. Сначала ложкой, потом руками, потому что горячее. Тесто должно быть нежное и эластичное. Прячем под полотенце и даем отдохнуть полчаса.

2. Для начинки: просто все смешать вместе и добавим немного воды. Фарш должен быть более "податливый" и стать консистенцией намазки.

3. Делим тесто на части и раскатываем каждую. Тесто очень легко раскатывается, но не старайтесь это сделать прям очень тонко, потому что будет рваться. На одну половину теста выкладываю фарш. Накройте второй половиной, плотно защепите, можно еще пройтись вилкой для красоты.

4. Жарьте в большом количестве масла с двух сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: