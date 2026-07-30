Хризантемы будут цвести до морозов: как правильно ухаживать

Яркие хризантемы способны оживить сад даже тогда, когда большинство растений уже отцвело. Пышные цветы радуют глаз насыщенными цветами вплоть до поздней осени, создавая ощущение уюта даже в прохладную пору.

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Впрочем, чтобы сезон хризантем длился как можно дольше, а сами кусты оставались декоративными и здоровыми, им нужно обеспечить правильные условия и регулярный уход. Как сделать все правильно, рассказало издание "На пенсии".

Где высаживать хризантемы

Эти цветущие растения лучше всего чувствуют себя на хорошо освещенных участках, ведь солнце напрямую влияет на их цветение. В регионах с очень жарким летом стоит позаботиться о легком затенении во второй половине дня, чтобы избежать перегрева.

Почва для хризантем должна быть легкой, питательной и хорошо пропускать воду. Высаживая кусты, оставляйте между ними достаточно места – примерно до 80 см, поскольку со временем они активно разрастаются. Если же посадить их в затененном месте, растения начнут вытягиваться и будут цвести значительно слабее.

Полив: как не навредить

Поливать хризантемы лучше утром или вечером, используя мягкую воду – например, дождевую или отстоянную. Воду следует направлять к корням, не затрагивая листья и цветы.

Попадание влаги на надземную часть растения может вызвать солнечные ожоги или развитие болезней, в частности грибковых. Поскольку корни у хризантем расположены неглубоко, эти растения чувствительны к пересыханию почвы. Обычно достаточно обильного полива раз в неделю-полторы, но в жару или на легких почвах это придется делать чаще.

Чтобы понять, нужна ли вода, достаточно проверить почву на ощупь. Если на глубине около 5 см она сухая – пора поливать.

Чем подкармливать

После полива, примерно через несколько часов, хризантемы полезно подкормить минеральными удобрениями. Для этого подойдет смесь суперфосфата и калийной соли. Такая подкормка помогает растениям накопить необходимые вещества, укрепляет их и готовит к зимнему периоду. Но средство важно использовать строго по инструкции.

Зачем мульчировать почву

Чтобы сохранить влагу и защитить корни, землю вокруг кустов следует укрывать мульчей – корой, компостом или сухой травой. Слой толщиной примерно 7 см уменьшает испарение воды, сдерживает рост сорняков и защищает растения от холодов. Благодаря этому хризантемы легче переносят зиму и весной быстрее восстанавливаются, даря обильное цветение.

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