Хотят спровоцировать раздор среди украинцев: в ГУР предупредили о новой информационной операции спецслужб Кремля. Фото

Спецслужбы страны-агрессора России во вторник, 29 июля, начали активную фазу новой информационной кампании, направленной на подрыв стойкости Украины в войне. Пропагандисты распространяют ложь о якобы "тайной встрече в Альпах" украинских политиков с представителями США и Великобритании.

Видео дня

На это обратили внимание в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По данным разведки, российские спецслужбы начали очередную информационную операцию против Украины по приказу Кремля.

Детали от ГУР

В ГУР информировали, что пропагандисты высших рангов России вместе с другими многочисленными "помойно-выгребными медиаресурсами" страны-агрессора массово распространяют дезинформацию о якобы тайной встрече якобы в Альпах украинских военных и государственных деятелей с представителями Соединенных Штатов и Великобритании.

Ложь "склепана на коленке" Евгения Нарышкина и "брендирована" "Службой внешней разведки" (СВР) РФ.

Ее цель – усилить общественное напряжение в Украине, посеять недоверие внутри украинского военно-политического руководства и переключить общественное внимание с темы войны на тему выборов, спровоцировать раздор и снизить способность украинцев оказывать вооруженное сопротивление.

"Отдельную роль в новом витке информационной агрессии против Украины российские спецслужбы отводят атакам против военной разведки Украины. В частности, транслируют фейки о якобы причастности к наркоторговле одного из военнослужащих подразделений ГУР МО Украины", – говорится в сообщении.

В ГУР напомнили украинцам об информационной гигиене и призвали не распространять российскую пропаганду, а вместо этого сконцентрироваться на борьбе с "лживой и преступной Россией повсюду, где это возможно".

Что предшествовало

28 июля руководитель МИД РФ Сергей Лавров выдал фейк о том, что Россия якобы "впервые в истории воюет в одиночку против всего Запада". В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины обратили внимание, что Москва ранее официально признала участие Северной Кореи в войне против Украины.

Кроме того, на днях кремлевские пропагандисты запустили новый фейк о мобилизации в Украине. Они распространили в сети старое фото якобы "мобилизационного плаката" с символикой дивизии СС "Галичина" и упоминанием о Степане Бандере.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!