'Россия в одиночку воюет против всего Запада': в ЦПД уличили Лаврова во лжи и манипуляции

Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова отом, что Россия якобы "воюет одна против всего Запада", является манипуляцией, ведь Москва официально признала участие Северной Кореи в войне. Москва пытается создать образ врага в Европе, оправдать российскую агрессию и снизить уровень поддержки Украины.

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Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины. "Лавров продолжает манипулировать и угрожать Европе", – говорится в сообщении.

Лавров уличен во лжи

В ЦПД заявили, что Лавров в очередной раз выступил с манипулятивными заявлениями, утверждая, что "впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада" и у Москвы якобы "нет союзников" на поле боя.

"На самом деле это не так, ведь Россия официально признала участие войск КНДР в боях на курском направлении", – отметили в ЦПД.

Кроме того, Лавров заявил, что якобы "вакцина от нацизма в Европе перестает действовать".

В этом случае он использовал риторику кремлевской пропаганды, которая стремится изобразить Европу нестабильной и неспособной противостоять "угрозе нацизма", тогда как сама Россия продолжает агрессию против Украины.

"Заявления Лаврова – это попытка создать образ врага в Европе, оправдать агрессию РФ и снизить уровень поддержки Украины", – заявили в ЦПД.

В ведомстве добавили, что глава МИД России продолжает манипулировать фактами, перекладывая ответственность на Запад и пытаясь показать, что РФ якобы "защищает свою культуру" в Украине.

Однако, продолжили в ЦПД, реальные действия Москвы свидетельствуют, что она не хочет мира, а наоборот – усиливает агрессию, подпитывая международное напряжение и отвергая возможности для конструктивного диалога.

Что предшествовало

28 июля Лавров озвучил очередные "условия" РФ для достижения мира с Украиной. По его словам, Кремль настаивает, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО, а также от любого дальнейшего расширения Альянса.

Россия, мол, считает это "законным требованием", потому что якобы защищает "собственную безопасность". Также страна-агрессор требует признать "реалии на земле" – то есть ее контроль над частью захваченных украинских территорий.

Озвученные Лавровым требования противоречат принципам международного права, ведь предусматривают ограничение суверенных прав Украины и фактическое узаконивание оккупации.

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