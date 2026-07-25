Хотел захвата врагом Киева: в Черкасской области мужчину, который поддерживал агрессию РФ, обязали читать патриотическую литературу

В Черкасской области суд вынес приговор местному жителю, который систематически распространял пророссийскую пропаганду, призывал к оккупации Украины и незаконно хранил оружие. Ему назначили пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

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Кроме того, мужчину обязали прочитать книги по истории и современной борьбе Украины. Об этом говорится в приговоре Маньковского районного суда.

Призывы к оккупации и молитвы за Путина

Как установило следствие, в течение 2025 года обвиняемый публиковал в Telegram комментарии, в которых оправдывал российское вторжение, поддерживал удары по украинским городам, а также распространял антиукраинские и антисемитские высказывания.

Среди его сообщений фигурировали фразы: "а вы братва не останавливайтесь… скорее заходите, мы вас ждем", "дай Бог, чтобы они зашли в Киев", а также слова "я за него молюсь" в адрес диктатора Владимира Путина.

Доказательствами по делу стали также аудиозаписи телефонных разговоров, в которых фигурант открыто заявлял, что ежедневно надеется на захват столицы вражескими войсками.

Нелегальный арсенал под матрасом

В апреле 2026 года сотрудники СБУ провели обыск по месту жительства мужчины. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли незарегистрированное оружие и боеприпасы. У кумира Путина нашли обрез гладкоствольного двуствольного охотничьего ружья и 12 патронов калибра 7,62 мм.

Как позже пояснил сам обвиняемый, обрез он приобрел у ромов, проезжавших через село, и все это время прятал его дома под матрасом.

Признание вины и влияние отца

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и заявил о раскаянии. Свое поведение он объяснил тем, что находился под влиянием покойного отца, восхвалявшего советское прошлое, а антиукраинские заявления часто делал под воздействием алкоголя.

По словам осужденного, осознание содеянного к нему пришло только после смерти отца и гибели близкого друга на войне. Несмотря на попытки оправдаться, суд признал жителя Маньковской общины виновным и приговорил к 5 годам заключения, заменив реальный срок на 3 года испытательного (условного).

Кроме того, суд возложил на него обязанность прочитать три книги и написать по каждой из них эссе с изложением своих впечатлений объемом не менее 200 слов. В список обязательной для прочтения литературы вошли "Ангел с автоматом на плече", "Украина во время гибридных вызовов" и "Украина в эпоху войны".

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в Днепре задержали агента РФ, который помог врагу в незаконной активации систем Starlink. Количество проверенных терминалов спутниковой связи для оккупантов превысило 1 тыс. единиц.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Служба безопасности Украины задержала в Хмельницкой области еще одного предателя, который пошел на сотрудничество с ФСБ и готовил удары по объектам западного региона Украины. Он фиксировал на телефон и передавал врагу координаты оборонных заводов и логистических центров украинских военных.

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