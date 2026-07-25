В Днепре задержали агента РФ, который активировал для врага более тысячи устройств Starlink

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепре задержали агента РФ, который помог врагу в незаконной активации систем Starlink. Количество проверенных терминалов спутниковой связи для оккупантов превысило 1 тыс. единиц.

Видео дня

Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе СБУ.

"Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре российского агента, который по заказу врага организовал масштабную схему незаконной верификации систем Starlink", – говорится в сообщении.

Подробности дела

В ходе следствия правоохранители установили, что к противоправной деятельности причастен уроженец Луганской области. По данным СБУ, он был завербован вражескими спецслужбами после того, как искал быстрый заработок в Telegram.

По указаниям куратора из РФ мужчина за денежное вознаграждение сначала зарегистрировал на свое имя один из терминалов Starlink. Впоследствии получил новое задание по налаживанию масштабной схемы верификации спутникового оборудования с привлечением как можно большего количества людей.

Для этого агент использовал персональные данные подставных лиц и проводил активацию терминалов Starlink через отделения почтовых операторов. Таким образом он обеспечил незаконную регистрацию для российской стороны более тысячи станций спутниковой связи.

Сотрудники СБУ своевременно раскрыли деятельность подозреваемого, задокументировали все эпизоды его сотрудничества с врагом и задержали его по месту жительства. В ходе обыска правоохранители изъяли мобильный телефон, на котором были обнаружены доказательства контактов с российскими кураторами и выполнения их поручений.

Кроме того, СБУ заблокировала все терминалы Starlink, зарегистрированные в рамках незаконной схемы.

"В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сотрудники СБУ также разоблачили двух пособников страны-террориста РФ, которые активировали для врага более 70 терминалов Starlink. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала в Хмельницкой области еще одного предателя, который пошел на сотрудничество с ФСБ и готовил удары по объектам западного региона Украины. Он фиксировал на телефон и передавал врагу координаты оборонных заводов и логистических центров украинских военных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!