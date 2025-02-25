Холодный воздух будет отходить на восток: синоптики дали прогноз погоды на среду, 26 февраля

В среду, 26 февраля, погода в Украине в большинстве областей будет обусловлена областью высокого атмосферного давления – осадков там не ожидается. Холодный воздух будет отходить на восток страны, там ожидается самая низкая температура воздуха.

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На остальной территории Украины ночью мороз несколько ослабнет, ощутимее – на западе страны. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Для этого времени при малооблачной погоде характерен значительный суточный ход температуры, поэтому максимальная температура днем легко переходит на плюсовые температуры, на крайнем западе ожидаем ее повышение", – сказано в прогнозе.

В восточных, Сумской и Днепропетровской областях в среду будет переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Температура ночью составит 12-17 градусов мороза, днем – 3-8 мороза.

На остальной территории Украины будет облачно с прояснениями, день пройдет без осадков. Температура воздуха ночью будет 7-12 градусов мороза, а днем он прогреется до 0-5 градусов тепла. На крайнем западе Украины ночью 2-7 мороза, днем 5-10 тепла.

В Киевской области будет небольшая облачность, среда пройдет без осадков. Температура ночью по области будет 7-12 градусов мороза, днем 0-5 тепла. В Киеве ночью 7-9 мороза, а днем столбики термометров покажут 2-4 градуса тепла.

"На дорогах северных, центральных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с", – предупредили синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима в Украине подходит к концу, а с ней и морозная, прохладная погода. В ближайшую ночь только на востоке нашей страны столбики термометров опустятся ниже 10 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

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