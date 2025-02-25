'Зима завершает свои дела': синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине. Карта

Календарная зима в Украине подходит к концу, а с ней и морозная, холодная погода. В ближайшую ночь только на востоке нашей страны столбики термометров опустятся ниже 10 градусов.

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Об этом сообщила Наталья Диденко в своем Telegram-канале. Она также отметила, что завтра осадки в Украине маловероятны.

Погода в Украине на 26 февраля

В ночь на 26 февраля на востоке Украины ожидается от -12 до -15 градусов, в регионах от -5 до -11, а на западе от -1 до +5 градусов.

В течение дня температура будет колебаться от 2 до 4 градусов мороза, на востоке от -5 до -8 градусов.

На западе уже чувствуется приближение весны, столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов.

В Киеве 26 февраля будет преобладать сухая погода. Ночью будет 7-9 градусов мороза, днем температура поднимется до +1-3 градусов тепла.

В течение недели температура будет постепенно повышаться. С 1 марта ожидается повышение влажности, ожидаются осадки.

"Зима завершает свои дела, раскладывает бумаги по папкам, упаковывает чемоданы, набирает в термос кофе, потому что дорога далекая, прихорашивается и готовит удобный флисовый костюм", – написала синоптик.

Напомним, по словам Натальи Диденко, повышение температуры в Украине ожидается с 25-26 февраля, а в восточных областях – до 1 марта. Однако потепление будет происходить постепенно, "без рывков до +15".

Как сообщал OBOZ.UA, согласно прогнозу синоптика Натальи Птухи, снежный покров в конце февраля начнет постепенно таять, однако в Карпатах еще будет снежить. В марте возможны изменения погоды – похолодание и морозы.

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